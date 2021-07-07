Вт, 28.06.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

Подборка из 9 рецептов холодного супа на любой вкус

Летом полки со свеклой в магазинах периодически пусты, а вопрос "Что приготовить на обед?" актуален всегда! Предлагаем небольшую подборку холодных супов, чтобы разбавить летнее меню! 

Кроме того, холодные супы - это хороший способ включить в свой повседневный рацион побольше овощей и зелени.

Для тех, кто устал от свеклы:  

А любителям классики предлагаем заглянуть сюда: 

Приятного аппетита!  

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