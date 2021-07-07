Подборка из 9 рецептов холодного супа на любой вкус
Летом полки со свеклой в магазинах периодически пусты, а вопрос "Что приготовить на обед?" актуален всегда! Предлагаем небольшую подборку холодных супов, чтобы разбавить летнее меню!
Летом полки со свеклой в магазинах периодически пусты, а вопрос "Что приготовить на обед?" актуален всегда! Предлагаем небольшую подборку холодных супов, чтобы разбавить летнее меню!
Кроме того, холодные супы - это хороший способ включить в свой повседневный рацион побольше овощей и зелени.
Для тех, кто устал от свеклы:
А любителям классики предлагаем заглянуть сюда:
Приятного аппетита!
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