"За один стол не сяду": Александр Цекало раскрыл причину ссоры с Ургантом, Светлаковым и Мартиросяном

Было время, когда ведущие популярного шоу "Прожекторперисхилтон" были не только коллегами, но и близкими друзьями в обычной жизни. Однако какое-то время назад Александр Цекало прекратил общение со своими знаменитыми коллегами - Иваном Ургантом, Сергеем Светлаковым и Гариком Мартиросяном. Похоже, отношения испортились из-за того, что друзья Цекало не приняли его новый выбор. Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин женаты с зимы 2019 года. Сейчас супруги живут в Майами, где Дарина занимается живописью и снимается в кино.
Известно, что ради возлюбленной продюсеру пришлось выкупить у бывшей жены фамилию, чтобы новая возлюбленная была единственной Цекало.
Александр Цекало практически на постоянной основе живет в США, в Россию может прилететь лишь по делам. Но кто бы что ни говорил, вместе с молодой женой Цекало выглядит счастливым. Детей у пары пока нет, зато они вместе воспитывают щенка, фото с которым Эрвин часто публикует в Instagram. Ранее в своем микроблоге девушка рассказывала, что чаще всего они с мужем разговаривают дома на английском - так Дарина помогает возлюбленному подтянуть знания иностранного языка:
Напомним, что до встречи с Дариной Эрвин Александр Цекало был трижды женат - на Алене Шиферман, Лолите Милявской и младшей сестре Веры Брежневой Виктории Галушке. С последней женой Цекало прожил 10 лет, и за это время у них родилось двое детей. Дочери Цекало Саше сейчас 12 лет, а сыну Михаилу этой осенью исполнится восемь.