"Хруст был очень сильный": Кристина Асмус рассказала, как получила травму ноги

Звезда рассказала поклонникам, что порвала четыре связки. Оказалось, что ногу она повредила, когда слишком увлеченно смотрела в мобильный телефон. Кристина собиралась выходить из дома и ждала такси. Спускаясь по лестнице, она смотрела в телефон:

"Я не рассчитала. Думала, что лестница уже закончилась, а она не закончилась. Я сильно подвернула ногу, всем весом на нее упала", - рассказала Асмус.

После падения она сделала еще несколько шагов, наступая на травмированную ногу, а это еще больше усугубило ситуацию.

"Хруст был очень сильный", - призналась актриса.

После Кристина отправилась в больницу, где ей наложили гипс. Она подчеркнула, что операция ей не требуется, но оставаться в гипсе предстоит еще две-три недели.

В соцсетях знаменитость призналась, что это не первая травма, которую она получает. Напомним, в юности Кристина серьезно занималась гимнастикой, и ноги - это ее слабое место:

"Есть у меня особенность - раз в несколько лет рвать себе связки на ногах. В 2015 году мне буквально собирали заново правое колено… Тогда я выпала из ритма на 7 месяцев.. Для сравнения - в беременность я выпала из ритма максимум недели на три. Но из-за сложной операции на колено я потеряла несколько больших проектов, которые потом громко выстрелили. И вообще это был один из самых болезненных и сложных периодов в жизни", - написала она в Instagram.