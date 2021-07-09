Пт, 9.07.2021
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Валерий Малыгин скончался из-за передозировки наркотиками: его вдова Элина прокомментировала эти слухи

ФОТО: LETA

В декабре 2017 года на 52-м году жизни скончался бизнесмен Валерий Малыгин. При обследовании выяснилось, что он умер не насильственной смертью, но ходили слухи, что предприниматель мог умереть от передозировки наркотиков. Что ж, эти слухи прокомментировала вдова Малыгина, мультихудожник Элина Малыгина.

В интервью журналу Una Элина отвечает на вопрос о том, насколько правдиво утверждение об употреблении наркотиков:

"Чего только не говорят! Для меня и для Валерия это было чуждо. Он не нюхал, не кололся...

Насколько знаю, он периодически употреблял лекарства.

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Я сама испытываю жуткий страх потерять контроль, ощутить дискомфорт на собственной шкуре. Мне плохо, когда я чувствую запах травы. Я пробовала это в школьное время. Но думая о Валере, у него были отговорки, что из-за состояния здоровья его жизнь может быть под угрозой, но это были его решения, на которые никто не мог повлиять". 

На вопрос, чувствует ли Малыгина себя виноватой, она ответила утвердительно:

"Конечно, какое-то время в моей голове возникали всевозможные мысли. Что я могла сделать? Как я могла повлиять на его жизнь? Я пыталась сделать как лучше, но в этих отношениях, должна признать, я была созависимой. Он был очень сильным человеком, и больше я ходила у него на поводу, чем он у меня".

Элина подчеркнула, что тогда им было "лучше, чем когда-либо" и она благодарна судьбе за то, что Валерий не вступил в "фазу ссор, волнений, взаимной ненависти или мести".

Напомним, что Элина и Валерий Малыгины поженились в октябре 2016 года. 9 декабря 2017 года бизнесмен скончался в возрасте 52 лет.

Интервью целиком читайте в июльском номере журнала Una!

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