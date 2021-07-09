Валерий Малыгин скончался из-за передозировки наркотиками: его вдова Элина прокомментировала эти слухи

В интервью журналу Una Элина отвечает на вопрос о том, насколько правдиво утверждение об употреблении наркотиков:

"Чего только не говорят! Для меня и для Валерия это было чуждо. Он не нюхал, не кололся...

Насколько знаю, он периодически употреблял лекарства.

Я сама испытываю жуткий страх потерять контроль, ощутить дискомфорт на собственной шкуре. Мне плохо, когда я чувствую запах травы. Я пробовала это в школьное время. Но думая о Валере, у него были отговорки, что из-за состояния здоровья его жизнь может быть под угрозой, но это были его решения, на которые никто не мог повлиять".

На вопрос, чувствует ли Малыгина себя виноватой, она ответила утвердительно:

"Конечно, какое-то время в моей голове возникали всевозможные мысли. Что я могла сделать? Как я могла повлиять на его жизнь? Я пыталась сделать как лучше, но в этих отношениях, должна признать, я была созависимой. Он был очень сильным человеком, и больше я ходила у него на поводу, чем он у меня".

Элина подчеркнула, что тогда им было "лучше, чем когда-либо" и она благодарна судьбе за то, что Валерий не вступил в "фазу ссор, волнений, взаимной ненависти или мести".

Напомним, что Элина и Валерий Малыгины поженились в октябре 2016 года. 9 декабря 2017 года бизнесмен скончался в возрасте 52 лет.

Интервью целиком читайте в июльском номере журнала Una!