Пн, 9.12.2019
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Два года со смерти Малыгина: как чтят память бизнесмена?

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET/LETA

9 декабря 2019 года исполняется два года после смерти председателя правления фармацевтического гиганта Olainfarm Валерия Малыгина.

Несмотря на семейные распри из-за раздела наследства, могила усопшего и его матери выполнена с достоинством, убедился TVNET.

Галерея: Могила Валерия и Миримеи Малыгиных 

Напомним, Валерий Малыгин скончался 9 декабря 2017 года в возрасте 52 лет в своем доме в Юрмале. Похоронен он тоже в Юрмале, на кладбище в Асари.

Рядом с ним похоронена и его мать Миримея, скончавшаяся в октябре 2018 года - меньше, чем через год после смерти сына.

ФОТО: TVNET

Как сообщал журнал Privātā dzīve, старшая дочь Валерия Малыгина Ирина позаботилась о современном мемориальном ансамбле. Он выполнен из разных материалов - часть из полированного гранита, часть из стекла.

На могиле Малыгина выгрированы три слова, характеризовавшие предпринимателя - "Спокойствие. Терпение. Любовь". На русском языке эти слова написаны на памятнике, на латышском языке - на постаменте. 

ФОТО: TVNET

Над могилой Валерия Малыгина также установлена стеклянная скульптура в виде волны. На ней выгравирована дата рождения и смерти предпринимателя, а также герб рода Малыгиных. Могила матери Валерия выполнена в похожей стилистике.

Отметим, что стеклянные памятники - новейшая тенденция в похоронной отрасли. Такие памятники не выглядят удручающими, напротив создавая эффект легкости.

По информации Privātā dzīve, одна такая скульптура стоит 1500-2500 евро. 

ФОТО: TVNET

Примечательно, что не только на кладбище чтят память Малыгина. Весной этого года в качестве свидетельства высокой оценки и уважения к его вкладу, правление AO Olainfarm приняло решение о создании в помещениях предприятия особой памятной комнаты, носящей имя Малыгина.

Как рассказала TVNET представитель компании Иева Лапиня - Энните, правление Olainfarm выбрало признанного, качественного партнера - одну из крупнейших дизайн-студий в Латвии, которая на данный момент работает над разработкой стратегии выставки в память о Валерии. Выставка на постоянной основе будет размещена в помещениях предприятия, отметила Лапиня-Энните. 

В то же время кабинет Валерия Малыгина, по информации Privātā dzīve, опечатан. Как отметила изданию представитель компании, в рабочем кабинете Валерия Малыгина находятся предметы, которые входят в наследство предпринимателя. Принимая во внимание, что оно еще не разделено, вещи просто находятся на хранении.

По информации СМИ, речь идет о ретро автомобиле, дорогих картинах, иконах и других редких предметах интерьера. 

Справка. Главное наследие Малыгина - Olainfarm

Последняя воля Валерия Малыгина запрещает наследницам - трем его дочерям - как минимум пять лет продавать акции Olainfarm.

Крупнейший акционер Olainfarm - компания Olmafarm. Ее владелицы - три дочери Малыгина в равных долях. Еще каждой принадлежит по неполных 8% акций Olainfarm.

Акционеры Olainfarm:

  • SIA Olmafarm 42,46%
  • Дочь Ирина Малыгина (OU Olfim) 7,79%
  • Дочь Ника Савельева 7,79%
  • Мать младшей дочери Анны Эмилии - Сигне Балдере-Силдедзе 7,79%
  • Валерий Малыгин 3,5%
  • Другие акционеры 30,67%

Nekā personīga

Последние новости "по делу Olainfarm" 

В начале ноября передача TV3 Nekā personīga сообщила, что вопреки завещанию Малыгина, его наследницы пытаются продать акции Olainfarm, и за акции предприятия борются три покупателя.

По информации передачи, с дочерьми Ириной Малыгиной и Никой Савельевой ведут переговоры сети аптек и компании розничной торговли Recipe Plus, а с матерью младшей дочери Малыгина Анны Эмилии - Сигне Балдере-Силдедзе - проживающий в Латвии российский бизнесмен Эдуард Янаков.

Прозвучало также имя владельца Škoda Transportation Томаса Кршека, к которому якобы обращалось руководство Olainfarm.

Вскоре после обнародования этой информации, консультант Olainfarm по отношениям с инвесторами Янис Дубровскис опроверг эти домыслы. 

В качестве одной из последних новостей о компании прозвучало, что на должность председателя правления Olainfarm назначен Йерун Вейтес (Jeroen Weites). Он не является владельцем акций Olainfarm. Вейтесу доверено общее руководство и стратегическое развитие группы Olainfarm, а также освоение новых рыночных ниш и расширение рынков сбыта.

5 декабря стало известно, что совет АО Olainfarm в качестве члена правления и генерального директора компании утвердил Елену Бушберг. Бушберг также не является владельцем акций ни AО Olainfarm, ни других компаний, подчеркнули представители предприятия.  

Таким образом в правлении АО Olainfarm работают: Йерун Вейтес, Лаурис Мациевскис, Раймондс Терентьевс, Сигне Балдере-Силдедзе, Милана Белевича и Мартиньш Пуриньш.

Согласно бюджету Olainfarm, неконсолидированный оборот компании в 2019 году планируется на уровне 99 млн евро, консолидированный - на уровне 133 млн евро. Таким образом, за 10 месяцев 2019 года было достигнуто 93% от запланированного на 2019 год неконсолидированного оборота и 89% от запланированного годового консолидированного оборота.

В группу компаний Olainfarm входят АО Olainfarm, OOO Latvijas aptieka, OOO Silvanols, OOO Tonus Elast, OOO DiaMed, OOO OlainMed, OOO NPK Biotest и OOO Kiwi Cosmetics.

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