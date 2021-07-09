Макс Покровский VS Дима Билан: критика завершилась угрозами и заявлением в полицию

Напомним, фронтмен "Ногу свело!" Максим Покровский обвинил певца Диму Билана в отмене концерта рок-группы в Петербурге 2 июля на фестивале Roof Fest. По его словам, коллега по цеху нарушил антикоронавирусные нормы. На площадке были выявлены нарушения, а потому следовавшее за его выступлением мероприятие, а именно концерт коллектива "Ногу свело!", отменили.
В результате, все этот переросло в настоящий конфликт между Биланом и Покровским. Сначала музыкант жестко раскритиковал певца за то, что, якобы, из-за несоблюдения им мер безопасности у группы отменился концерт, были записаны несколько обращений. Был дан комментарий организатора, площадки и продюсера Димы Билана. После и сам певец записал видеообращение в адрес рок-артиста.
Но теперь рок-музыкант отметил, что готов выяснить отношения в полиции.
Дело в том, что в адрес Покровского стали поступать телефонные угрозы. Лидер группы "Ногу свело!" подал заявление в полицию Рузского района Московской области. Он считает, что автором угроз является никто иной как сам Дима Билан. По делу уже ведется проверка. Об этом пишет PeopleTalk.ru.
Издание отмечает, что номер, на который Покровский перезванивал через WhatsApp зарегистрирован в Канаде и пока никаких доказательств причастности Билана к этому делу нет.