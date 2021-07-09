Макс Покровский VS Дима Билан: критика завершилась угрозами и заявлением в полицию

Напомним, фронтмен "Ногу свело!" Максим Покровский обвинил певца Диму Билана в отмене концерта рок-группы в Петербурге 2 июля на фестивале Roof Fest. По его словам, коллега по цеху нарушил антикоронавирусные нормы. На площадке были выявлены нарушения, а потому следовавшее за его выступлением мероприятие, а именно концерт коллектива "Ногу свело!", отменили.

В результате, все этот переросло в настоящий конфликт между Биланом и Покровским. Сначала музыкант жестко раскритиковал певца за то, что, якобы, из-за несоблюдения им мер безопасности у группы отменился концерт, были записаны несколько обращений. Был дан комментарий организатора, площадки и продюсера Димы Билана. После и сам певец записал видеообращение в адрес рок-артиста.

Но теперь рок-музыкант отметил, что готов выяснить отношения в полиции.

Дело в том, что в адрес Покровского стали поступать телефонные угрозы. Лидер группы "Ногу свело!" подал заявление в полицию Рузского района Московской области. Он считает, что автором угроз является никто иной как сам Дима Билан. По делу уже ведется проверка. Об этом пишет PeopleTalk.ru.