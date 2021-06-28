Выявлено 32 новых случая коронавируса, кумулятивный показатель - 36,7

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за сутки уменьшилась с 37 до 36,7 случая.

Всего в среду в Латвии сделано 9065 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,4%.