Сб, 10.07.2021
Чем больше людей, особенно из группы риска, будет вакцинировано, тем свободнее мы сможем жить без серьезных ограничений, возможно, даже перед лицом возможных вспышек. Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня.
Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня.

Выявлено 32 новых случая коронавируса, кумулятивный показатель - 36,7

ФОТО: Austra Helēna Žaggere/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 32 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Сообщений о смертях не поступало.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за сутки уменьшилась с 37 до 36,7 случая.

Всего в среду в Латвии сделано 9065 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,4%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 137 863 человека. За время пандемии в Латвии умерли 2536 человек с Covid-19.

НАВЕРХ
Back