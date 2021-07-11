Седокова ответила на упреки Ирины Меладзе: "Жаль, что все это со всеми нами произошло"

Свое мнение и рассказ о том, как во время съемок участница без стеснения приставала к Константину, Ирина поведала в передаче "Судьба человека". Она не называла фамилий, но лишь упомянула, что женщина "многодетная мать". Многие решили, что претензии высказаны именно Анне Седоковой.

"Ирина Меладзе в своем интервью не захотела назвать имя девушки, хотя очень отчетливо указала пальцем на многодетную мать. И в силу моей публичности, даже уважаемый мной канал написал, что это дерьмо принадлежит мне", - написала Анна в письме Telegram-каналу "Антиглянец".

Седокова некоторое время размышляла комментировать ли ей что-то. Позже певица решила высказаться. Она призвала Ирину все же назвать имя девушки, так как, возможно нехотя, женщина нанесла удар по детям певицы и всей ее семье. Также она напомнила, что уже не единственная "бывшая участница и многодетная мать" группы "ВИА Гра".

Напомним, Анна давно покинула коллектив "ВИА Гра". Она старается не вспоминать прошлое. Некоторые фрагменты историй из жизни группы она рассказала в своей автобиографии.

"Прошло 10 лет, все в прошлом, но это не точно", - отметила Анна.

Анна заметила, что эти истории растут как снежный ком и рано или поздно правда выльется наружу.

"У группы "ВИА Гра" было много красивых песен и красивая картинка, но за ней стоит много боли. Мне искренне жаль, что все это со всеми нами произошло", - подытожила звезда.