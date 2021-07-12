"Кино может влиять на ход истории": актер Юра Борисов о новых ролях и проектах

"Интересно мнение каждого, ведь кино живет не только в тот момент, когда его снимают или оценивают. Оно живет, когда доходит до людей, а те, посмотрев, совершают какие-то поступки, меняют свою жизнь. Это невероятно, как кино может влиять на ход истории. И не всегда это должны быть фильмы-открытия в плане искусства", - считает Юра Борисов.

Ему хотелось бы начать сниматься в международных проектах.

"У меня появился международный агент, я учу английский, а дальше - как сложится. Пока было одно по-настоящему интересное для меня предложение - не утвердили. Но я и не подходил так, как тот, кто получил роль", - признался актер.

Конечно, в его жизни были моменты разочарования в профессии. Возникало ощущение того, что "не получается через актерство выразить все", о чем хочется размышлять.

"Но в последнее время, знакомясь с разными режиссерами, понимаю: если работать с крутыми постановщиками, то можно о многом рассказать. Нужно просто внимательно выбирать", - поясняет Юра.

Как только фильм "Бык" победил на "Кинотавре", а потом в Карловых Варах, Борисова позвал Юхо Куосманен в свой новый проект "Купе номер шесть":

"Люди стали по-другому на меня смотреть, хотя я не изменился никак. Это была переломная точка. Теперь много предложений, из которых можно выбирать то, что интересно. А раньше думал: "Сейчас откажусь, потому что ерунду какую-то предлагают, но не факт, что после какие-то предложения вообще будут".

В фильме "Бык" Борисов сыграл лидера преступной группировки. Он согласился, что картина была неким симбиозом "Бумера", "Бригады" и "Брата". В интервью Юрию Дудю актер объяснил, что картина "Бык" продолжает использовать прием цитирования в кинематографе, который пришел в эпоху постмодернизма. Эта эпоха благополучно продолжается. Что касается схожести его героя с Данилой Багровым (персонажем Сергея Бодрова), то Юра признался, что специально делал "бодровские интонации" и хотел, чтобы его персонаж был на него похож. Он был очень важен для Борисова как человек, а не как актер.

Теперь у Юры Борисова появилась возможность делать что-то самому, и необязательно в актерской нише: "Когда получаешь известность, почему-то сразу можешь предлагать, и люди автоматически воспринимают это как нечто увлекательное. Интересный парадокс".

Ранее актер рассказал Юрию Дудю, что для подготовки к роли наркомана в фильме "Хрусталь" он решился попробовать наркотики.