Оборотная сторона "Ранеток": Кто такая Женя Огурцова и почему она так долго молчала о харрасменте?

Кто такие "Ранетки" и почему о них вспомнили?

В конце 2000-х в среде подростков был популярным сериал "Ранетки". Премьера состоялась в марте 2008 года на телеканале СТС. Всего вышло 6 сезонов (340 серий). Это был практически автобиографичный сериал о девочках, которые собрали музыкальную группу. Кумиры поколения сходили с экранов и давали настоящие концерты на тысячи зрителей. Популярность была колоссальной, но она постепенно спала и коллектива не стало.

В конце июня вышла автобиографическая книга Жени Огурцовой (одной из участниц группы) под названием "Ранетки. Счастливый билет в ад". В ней рассказывается о психологическом насилии и харассменте со стороны продюсеров и других людей "из руководящего состава".

Кстати, рассказанное Женей в книге подтвердили и другие участницы "Ранеток", хотя в комментарии для РИА "ФАН" продюсер назвал слова из книги Огурцовой фантазиями и подчеркнул, что у него о Евгении остались "самые теплые воспоминания".

Напомним, что девушки на момент съемок были несовершеннолетними.

Портал "Медуза" опубликовал большое интервью с Женей. В нем она пояснила многие моменты о домогательствах и манипуляциях. Конечно, Огурцова объяснила, почему они много лет не решались никому рассказать об этом. Приводим краткий пересказ интервью.

Кто такая Женя Огурцова?

В сериале Женя Огурцова играла клавишницу группы. Ее героиня была отличницей, очень умной и прилежной девушкой. В третьем сезоне она конфликтует с родителями из-за того, что те против ее поступления в училище имени Снегина, однако потом мирится с ними.

После распада группы Женя не бросила музыку и создала собственную панк-группу под названием "Рыжая".

Женя дважды была замужем. В первый раз ее мужем стал музыкант Павел Аверин. Этот брак продлился 3 года. Во второй раз она вышла замуж за дизайнера Анатолия Рамонова. В этом браке у Жени и Анатолия родился сын, которого назвали Марком. Сейчас она ждет второго ребенка.

Кого она обвиняет в психологическом насилии и харрасменте?

"В основном это большие и влиятельные люди в сфере бизнеса: продюсеры, директора. Не хочу вдаваться в конкретику и называть имена, потому что немножечко побаиваюсь, но там был замешан не один человек. В основном было жесткое эмоциональное давление", - рассказала Женя "Медузе".