Оборотная сторона "Ранеток": Кто такая Женя Огурцова и почему она так долго молчала о харрасменте?

Женя подчеркивает, что 99% эмоционального насилия шло от их продюсера Сергея Мильниченко:
"Например, он использовал прием дружбы против кого-то. Например, меня начинали опускать за то, что я якобы "заводилась", - тебя начинают ломать всей группой, чувствуешь себя ниже плинтуса. Тебя опустили, а потом берут другую девочку и начинают такую же работу над ней. Сегодня вроде как ты самый классный, а завтра тебя унизили. Эти качели продолжались все время. А тебе 16, переходный возраст, ты восприимчив к чужим словам. В итоге начинаешь делать все, лишь бы понравиться этому человеку.
Например, был момент, когда мы создавали собственную соцсеть, огромную платформу. Она не зашла, а виноватыми сделали нас. Ты и так пашешь как конь, а на тебя оказывают давление. Плюс вечные шутки про секс".
В книге Женя описывает момент, когда один из членов руководящего состава приставал к несовершеннолетней участнице Нюте Байдавлетовой, барабанщице. Она обо всем рассказала продюсеру, но он ей не поверил. По воспоминаниям Огурцовой, им даже советовали влюбить в себя кого-то из продюсерского состава телеканала СТС или из концертных организаторов. Якобы это поможет работе.
Участнице Лене Третьяковой рассказывали, что она нравится одному человеку из руководящего состава. Ее принуждали быть с ним. Это девушке говорил и Сергей Мильниченко. Лена сдалась и вступила в отношения, но ничего хорошего не получилось.
"Когда это закончилось, ей еще очень долго говорили, какая она идиотка. В какой-то момент Лена думала, что она действительно ненормальная", - вспоминает Женя.
В "Ранетках" были особые "семейные" отношения
Женя Огурцова говорит об особых отношениях в группе. Девушкам с самого начала вдалбливали в голову идею о том, что они - семья. Продюсер был папой, которого надо было называть "папа-Ранетка".
"Он - самый близкий человек. Со всеми проблемами нужно идти только к нему. Доверять все секреты только ему. И никому ничего не рассказывать.
Мы свято в это верили. Если что-то произошло - я маме ничего не скажу, но пойду к продюсеру или к девочкам. На этой почве создался некий вакуум, за пределы которого вообще ничего не выходило. Мы все держали в тайне от всех, потому что это была своя "семья", - откровенничала Огурцова.
Тем более что у всех девушек в группе были проблемы семейного характера. Все нуждались в нормальной семье. Им этого не хватало. Как считает Женя, это их и погубило. На них оказывалось очень много давления и прессинга. По ее словам, это была манипуляция.
Фаллоимитатор в подарок и побуждение к групповому сексу