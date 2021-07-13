Вт, 13.07.2021
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Оборотная сторона "Ранеток": Кто такая Женя Огурцова и почему она так долго молчала о харрасменте?

В конце июня 2021 года в шоу-бизнесе разразился новый скандал и СМИ вновь вспомнили девчачий коллектив "Ранетки". Виной тому автобиографическая книга Жени Огурцовой под названием "Ранетки. Счастливый билет в ад". В ней девушка рассказала о психологическом насилии и харассменте в группе со стороны продюсеров и других людей "из руководящего состава".

Кто такие "Ранетки" и почему о них вспомнили?

В конце 2000-х в среде подростков был популярным сериал "Ранетки". Премьера состоялась в марте 2008 года на телеканале СТС. Всего вышло 6 сезонов (340 серий). Это был практически автобиографичный сериал о девочках, которые собрали музыкальную группу. Кумиры поколения сходили с экранов и давали настоящие концерты на тысячи зрителей. Популярность была колоссальной, но она постепенно спала и коллектива не стало. 

В конце июня вышла автобиографическая книга Жени Огурцовой (одной из участниц группы) под названием "Ранетки. Счастливый билет в ад". В ней рассказывается о психологическом насилии и харассменте со стороны продюсеров и других людей "из руководящего состава".

Кстати, рассказанное Женей в книге подтвердили и другие участницы "Ранеток", хотя в комментарии для РИА "ФАН" продюсер назвал слова из книги Огурцовой фантазиями и подчеркнул, что у него о Евгении остались "самые теплые воспоминания". 

Напомним, что девушки на момент съемок были несовершеннолетними.

Портал "Медуза" опубликовал большое интервью с Женей. В нем она пояснила многие моменты о домогательствах и манипуляциях. Конечно, Огурцова объяснила, почему они много лет не решались никому рассказать об этом.

Приводим краткий пересказ интервью.

Кто такая Женя Огурцова?

В сериале Женя Огурцова играла клавишницу группы. Ее героиня была отличницей, очень умной и прилежной девушкой. В третьем сезоне она конфликтует с родителями из-за того, что те против ее поступления в училище имени Снегина, однако потом мирится с ними.

После распада группы Женя не бросила музыку и создала собственную панк-группу под названием "Рыжая". 

Женя дважды была замужем. В первый раз ее мужем стал музыкант Павел Аверин. Этот брак продлился 3 года. Во второй раз она вышла замуж за дизайнера Анатолия Рамонова. В этом браке у Жени и Анатолия родился сын, которого назвали Марком. Сейчас она ждет второго ребенка. 

Кого она обвиняет в психологическом насилии и харрасменте? 

"В основном это большие и влиятельные люди в сфере бизнеса: продюсеры, директора. Не хочу вдаваться в конкретику и называть имена, потому что немножечко побаиваюсь, но там был замешан не один человек. В основном было жесткое эмоциональное давление", - рассказала Женя "Медузе". 

Огурцова говорит, что многие люди, которые работали рядом с ними, не всегда знали о том, что происходит: "Внутри команды все было завуалировано - и как бы по-доброму.

Например, у наc работала пиарщица - после выхода книги она написала о том, что ей очень жаль, что все так вышло. Она была в ужасе". Девушку поддержали бывшие поклонники "Ранеток". Многие из них отмечали, что догадывались о чем-то подобном, но были и те, кто остался шокирован подробностями.

Женя подчеркивает, что 99% эмоционального насилия шло от их продюсера Сергея Мильниченко:

"Например, он использовал прием дружбы против кого-то. Например, меня начинали опускать за то, что я якобы "заводилась", - тебя начинают ломать всей группой, чувствуешь себя ниже плинтуса. Тебя опустили, а потом берут другую девочку и начинают такую же работу над ней. Сегодня вроде как ты самый классный, а завтра тебя унизили. Эти качели продолжались все время. А тебе 16, переходный возраст, ты восприимчив к чужим словам. В итоге начинаешь делать все, лишь бы понравиться этому человеку.

Например, был момент, когда мы создавали собственную соцсеть, огромную платформу. Она не зашла, а виноватыми сделали нас. Ты и так пашешь как конь, а на тебя оказывают давление. Плюс вечные шутки про секс".

В книге Женя описывает момент, когда один из членов руководящего состава приставал к несовершеннолетней участнице Нюте Байдавлетовой, барабанщице. Она обо всем рассказала продюсеру, но он ей не поверил. По воспоминаниям Огурцовой, им даже советовали влюбить в себя кого-то из продюсерского состава телеканала СТС или из концертных организаторов. Якобы это поможет работе.

Участнице Лене Третьяковой рассказывали, что она нравится одному человеку из руководящего состава. Ее принуждали быть с ним. Это девушке говорил и Сергей Мильниченко. Лена сдалась и вступила в отношения, но ничего хорошего не получилось.

"Когда это закончилось, ей еще очень долго говорили, какая она идиотка. В какой-то момент Лена думала, что она действительно ненормальная", - вспоминает Женя.

В "Ранетках" были особые "семейные" отношения

Женя Огурцова говорит об особых отношениях в группе. Девушкам с самого начала вдалбливали в голову идею о том, что они - семья. Продюсер был папой, которого надо было называть "папа-Ранетка".

"Он - самый близкий человек. Со всеми проблемами нужно идти только к нему. Доверять все секреты только ему. И никому ничего не рассказывать.

Мы свято в это верили. Если что-то произошло - я маме ничего не скажу, но пойду к продюсеру или к девочкам. На этой почве создался некий вакуум, за пределы которого вообще ничего не выходило. Мы все держали в тайне от всех, потому что это была своя "семья", - откровенничала Огурцова. 

Тем более что у всех девушек в группе были проблемы семейного характера. Все нуждались в нормальной семье. Им этого не хватало. Как считает Женя, это их и погубило. На них оказывалось очень много давления и прессинга. По ее словам, это была манипуляция. 

Фаллоимитатор в подарок и побуждение к групповому сексу

Конечно, такого, чтобы кого-то насиловали, не было. Как говорит Женя, все делалось по любви и из желания помочь: "Ты боишься лишиться девственности - я тебе помогу". В системе так называемой "семьи" это и правда казалось помощью.

В 16 лет у Жени появился молодой человек на два года старше. Она понимала, что с ним у нее будет первый секс, и боялась. Девушка поделилась переживаниями со своей "семьей". После на гастролях человек из руководящего состава подарил ей фаллоимитатор и предложил после концерта прийти к нему в номер. В номере Жене предложили посмотреть, как люди занимаются сексом, и присоединиться.

"Они закрыли дверь в номер и начали заниматься сексом. Я сидела, плакала, орала, просила меня освободить. Они настойчиво предлагали присоединиться третьей. В какой-то момент я успела схватить ключ и убежала в свой номер", - вспоминает Женя.

Но тогда она это восприняла со смехом, как помощь и не стала классифицировать случай как домогательство.

Почему они молчали? 

Основная причина, почему Женя Огурцова и другие девушки молчали и молчат до сих пор - это страх. Ей страшно за свою жизнь. Поэтому она написала еще небольшую книжечку с подробностями и фамилиями на случай, если с ней что-то произойдет. 

Основная цель ее рассказа - это желание показать оборотную сторону шоу-бизнеса. Ведь многие мечтают туда попасть, выйти на сцену. Они видят идеальную картинку, а по факту "за кулисами происходят очень много непотребных вещей". Конечно, в индустрии есть и адекватные люди. Но о страшных вещах, как правило, все молчат, так было и в "Ранетках". 

"Если бы мне тогда сказали, что многие действия со стороны руководства - это эмоциональное насилие, то я бы для себя поняла это гораздо раньше. И эта проблема касается не только сцены - эмоциональное давление может оказываться и в спортивных секциях, поэтому родители должны очень внимательно относиться к таким вещам. Предупрежден - значит вооружен.

В суд Огурцова обращаться не хочет. Ей просто очень хочется, чтобы они что-то поняли и как-то это уяснили.

"Сажать кого-то - нет. У них есть дети, и я бы не хотела, чтобы они росли в неполной семье. Перечеркивать их жизни мне как-то не хочется. Я считаю важным предупредить родителей других детей или обратить внимание непосредственно этих людей на то, что они делают. Возможно, это поможет", - резюмирует Женя.

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