Полиция закрыла дело о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна

"Указанные в заявлении композиции Моргенштерн никогда не размещал ни в каких медиаресурсах. По результатам проверки соответствующим органом принято решение о прекращении производства по делу", - рассказал собеседник агентства ТАСС.

Сотрудники полиции провели проверку, но не смогли выяснить, кто опубликовал в интернете клипы на треки Smoke, "Виски на завтрак", "Красное вино фристайл" и "Я курю траву".

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин рассказал "Открытым медиа", что экспертиза не выявила пропаганды в клипах.