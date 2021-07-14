Полиция закрыла дело о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна

"Указанные в заявлении композиции Моргенштерн никогда не размещал ни в каких медиаресурсах. По результатам проверки соответствующим органом принято решение о прекращении производства по делу", - рассказал собеседник агентства ТАСС.
Сотрудники полиции провели проверку, но не смогли выяснить, кто опубликовал в интернете клипы на треки Smoke, "Виски на завтрак", "Красное вино фристайл" и "Я курю траву".
Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин рассказал "Открытым медиа", что экспертиза не выявила пропаганды в клипах.
Уже сообщалось, что в начале июня Зюзинский районный суд в Москве признал российского рэпера виновным в пропаганде наркотиков в клипах "Розовое вино 2" и Family. Известно, что артиста оштрафовали на 100 тысяч рублей (1,1 тысячи евро).