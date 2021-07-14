Ср, 14.07.2021
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Владимир Путин в статье "Об историческом единстве русских и украинцев"

Полиция закрыла дело о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна

Моргенштерн ФОТО: Youtube

Полиция Москвы прекратила административное производство по делу о пропаганде наркотиков в четырех видеоклипах рэпера Моргенштерна, которые были опубликованы в Сети, пишет Esquire.ru со ссылкой на источник.

"Указанные в заявлении композиции Моргенштерн никогда не размещал ни в каких медиаресурсах. По результатам проверки соответствующим органом принято решение о прекращении производства по делу", - рассказал собеседник агентства ТАСС.

Сотрудники полиции провели проверку, но не смогли выяснить, кто опубликовал в интернете клипы на треки Smoke, "Виски на завтрак", "Красное вино фристайл" и "Я курю траву".

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин рассказал "Открытым медиа", что экспертиза не выявила пропаганды в клипах.

Уже сообщалось, что в начале июня Зюзинский районный суд в Москве признал российского рэпера виновным в пропаганде наркотиков в клипах "Розовое вино 2" и Family. Известно, что артиста оштрафовали на 100 тысяч рублей (1,1 тысячи евро).

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