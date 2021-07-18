Вс, 18.07.2021
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Юрий Перевощиков, эпидемиолог

В Лиепае утонула женщина: на пляжах города было запрещено купаться

ФОТО: oOhyperblaster/Shutterstock.com

В воскресенье, 18 июля, днем ​​на пляже в Юго-Западном районе Лиепаи утонула женщина, сообщает портал liepajniekiem.lv.

Трагический случай произошел около 14:30. Спасатели вытащили утонувшую женщину на берег и начали ее реанимировать.

"Первоначально реанимационные мероприятия проводились спасателями, а затем и медиками Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). К сожалению, получасовая борьба за жизнь женщины не увенчалась успехом", - сказала представитель NMPD Арита Фреймане порталу liepajniekiem.lv.

Ранее сообщалось, что из-за больших волн на пляжах Лиепаи и Вентспилса запрещено купаться, о чем свидетельствовали данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, а также самоуправлений.


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