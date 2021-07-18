В Лиепае утонула женщина: на пляжах города было запрещено купаться

Трагический случай произошел около 14:30. Спасатели вытащили утонувшую женщину на берег и начали ее реанимировать.

"Первоначально реанимационные мероприятия проводились спасателями, а затем и медиками Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). К сожалению, получасовая борьба за жизнь женщины не увенчалась успехом", - сказала представитель NMPD Арита Фреймане порталу liepajniekiem.lv.