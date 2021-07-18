В Лиепае утонула женщина: на пляжах города было запрещено купаться
В воскресенье, 18 июля, днем на пляже в Юго-Западном районе Лиепаи утонула женщина, сообщает портал liepajniekiem.lv.
В воскресенье, 18 июля, днем на пляже в Юго-Западном районе Лиепаи утонула женщина, сообщает портал liepajniekiem.lv.
Трагический случай произошел около 14:30. Спасатели вытащили утонувшую женщину на берег и начали ее реанимировать.
"Первоначально реанимационные мероприятия проводились спасателями, а затем и медиками Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). К сожалению, получасовая борьба за жизнь женщины не увенчалась успехом", - сказала представитель NMPD Арита Фреймане порталу liepajniekiem.lv.
Ранее сообщалось, что из-за больших волн на пляжах Лиепаи и Вентспилса запрещено купаться, о чем свидетельствовали данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, а также самоуправлений.