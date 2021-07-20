Ольга Карач: "Лукашенко может "гибридно" атаковать Латвию и Польшу"

- Вы считаете, что покушения на Гайдукевича не было?

- Он заявил о том, что в его дом якобы кинули три бутылки "коктейля Молотова" с зажигательной смесью и одна из бутылок загорелась. Но при этом ни фотографий, ни каких-либо доказательств представлено не было. В такую жару закинуть "коктейль Молотова" в дом - в любом случае было бы какое-то пятно, копоть, даже если быстро потушили. Это то, что нельзя спрятать, это не просто бутылка с подсолнечным маслом. И сегодня Лукашенко рассказывает страшилки про то, что якобы вот что-то произошло с Олегом Гайдукевичем, какой ужас, какой кошмар! Пытается давить Путину на жалость и говорить про то, что они вместе будут гнить в окопах против коллективного Запада.

- Зачем же все-таки Лукашенко нужна была эта встреча? Какова ее цель?

- Я думаю, что Лукашенко приехал просить денег. Очень заметно, что для Путина все равно остается актуальной тема конституционной реформы в Беларуси, потому что он очень настойчиво подчеркнул, что в экономическом плане сотрудничество Беларуси и России его устраивает, но не устраивает в политическом. Также очень напрягает статья Владимира Путина о единстве русских и украинцев. Белорусы тоже попали в этот ящик, в это определение одного народа вместе с русскими и украинцами, что бы это ни значило в понимании Путина. Уже понятно, что Россия нагнетает. Начинается своего рода виток холодной войны между Россией, которая уже заявляет о восстановлении "СССР 2.0" и возврате территорий, и тем самым несчастным коллективным Западом, который пытается отбиваться от опасных соседей.

Операция Путина

- Можно ли говорить о том, что Путин готовит некую операцию в Беларуси? Военную, гибридную, политическую…

- Да, безусловно, и именно поэтому они встречаются с Александром Лукашенко. Знаете, есть анекдот старинный, я его перефразирую. Встречаются Путин и Лукашенко, встречаются, встречаются, а пожениться никак не могут. Это примерно то, что происходит сейчас. Только, к сожалению, операция действительно готовится. Я бы сказала, что это гибридная операция, информационная, политическая. Сложно говорить насчет военной, но в первую очередь понятно, что Путина интересует конституционная реформа.

- А что вы думаете об этой пресловутой конституционной реформе?

- Я очень критически отношусь к тем политическим силам, которые конституционные реформы поддерживают. Мне эта тема кажется крайне опасной в той ситуации, в которой мы на данный момент находимся. Тем не менее понятно, что Путин выгоден Лукашенко в том или ином виде, но и Лукашенко выгоден Путину, и очень сильно выгоден. С другой стороны, начинается интересная игра, ведь Запад вводит санкции не просто так, там есть определенная логика. Запад старается ввести санкции таким образом, чтобы Путину стало тяжело и дорого содержать Лукашенко. Путин, в свою очередь, пытается выжать что-то, чтобы Запад опять пошел на переговоры, например, по теме нелегальных мигрантов.

- А при чем здесь Путин? В истории с мигрантами.

- Один Лукашенко организовать такую операцию с тысячами людей просто не в состоянии. Если известно, что люди платят деньги, прилетают самолетами и так далее, сил Лукашенко недостаточно для того, чтобы все это организовать. Поэтому Запад давит так, Путин давит эдак, в этой ситуации кто кого передавит. Плохо то, что опять мы выпали как политический субъект, то есть мы опять получаемся объектом влияния.

Есть Запад, который давит, есть Путин, который давит, а вот где здесь белорусский народ? Его мнение вообще никто не спрашивал, и это мне не нравится больше всего.

Поэтому я думаю, что на встрече в первую очередь обсуждали возможную реакцию Запада на нелегальную миграцию, на все, что происходит, возможные санкции, возможный ответ. Для Запада эта тема очень чувствительна, особенно для Литвы: это небольшое государство. Может, Польша бы легче пережила. К тому же такого рода атаки тяжело воспринимаются и рядовыми гражданами. В Литве люди беспокоятся и хотят какого-то адекватного ответа. А Путин всей этой ситуацией пытается воспользоваться и держать Лукашенко с конституционной реформой, как он и задумал.

- Так чего же хочет российский президент от этой реформы?