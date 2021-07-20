Вт, 20.07.2021
Если им нужна будет помощь, мы эту помощь им окажем, но уже не безвозмездно. Александр Лукашенко, президент Беларуси
Александр Лукашенко, президент Беларуси
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Ольга Карач: "Лукашенко может "гибридно" атаковать Латвию и Польшу"

Александр Лукашенко ФОТО: Pavel Orlovsky/BelTA Pool Photo via AP

Белорусский журналист и общественный деятель Ольга Карач считает, что Александр Лукашенко вынашивает планы атаковать Польшу и Латвию "гибридными методами". По ее мнению, то, что он пытается реализовать в Литве, направляя к границам страны нелегальных мигрантов из Ближнего Востока, - это продуманная акция устрашения. В интервью Вадиму Радионову Ольга Карач также рассказала о том, чего следует ждать от недавней встречи Лукашенко с Путиным.

Рандеву с Путиным

- Поговорим о встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко. Встреча неожиданная для многих. На ваш взгляд, о чем на ней шла речь? Есть предположения?

Ольга Карач ФОТО: Из личного архива

- Да, конечно. У нас же есть Telegram-канал "Пул Первого", который рассказывает все, что происходит вокруг Лукашенко. В первую очередь Лукашенко пытается заручиться поддержкой Владимира Путина. Европа будет реагировать на нелегальных мигрантов, которые идут с Востока и из Африки и на сегодняшний день атакуют Литву. Понятно, что люди бегут не от хорошей жизни и ищут какой-то лучшей доли, но, с другой стороны, эта деятельность Лукашенко так или иначе подпадает под определение "торговля людьми" и, так скажем, под еще ряд международных статьей. Тем более идет довольно много сигналов, что следующими объектами атаки будут Польша и Латвия. И очевидно, что этот поток нелегальных мигрантов нарастает. Поэтому Лукашенко приехал к Путину, а накануне заручился каким-то абсолютно фейковым происшествием с Олегом Гайдукевичем (белорусский депутат. - Прим. ред.). Напомню, что Олег Гайдукевич - это тот, кто прямо угрожал проведением терактов и спецопераций КГБ на территории Евросоюза, и в частности на территории Литвы и Польши.

- Вы считаете, что покушения на Гайдукевича не было?

- Он заявил о том, что в его дом якобы кинули три бутылки "коктейля Молотова" с зажигательной смесью и одна из бутылок загорелась. Но при этом ни фотографий, ни каких-либо доказательств представлено не было. В такую жару закинуть "коктейль Молотова" в дом - в любом случае было бы какое-то пятно, копоть, даже если быстро потушили. Это то, что нельзя спрятать, это не просто бутылка с подсолнечным маслом. И сегодня Лукашенко рассказывает страшилки про то, что якобы вот что-то произошло с Олегом Гайдукевичем, какой ужас, какой кошмар! Пытается давить Путину на жалость и говорить про то, что они вместе будут гнить в окопах против коллективного Запада.

- Зачем же все-таки Лукашенко нужна была эта встреча? Какова ее цель?

- Я думаю, что Лукашенко приехал просить денег. Очень заметно, что для Путина все равно остается актуальной тема конституционной реформы в Беларуси, потому что он очень настойчиво подчеркнул, что в экономическом плане сотрудничество Беларуси и России его устраивает, но не устраивает в политическом. Также очень напрягает статья Владимира Путина о единстве русских и украинцев. Белорусы тоже попали в этот ящик, в это определение одного народа вместе с русскими и украинцами, что бы это ни значило в понимании Путина. Уже понятно, что Россия нагнетает. Начинается своего рода виток холодной войны между Россией, которая уже заявляет о восстановлении "СССР 2.0" и возврате территорий, и тем самым несчастным коллективным Западом, который пытается отбиваться от опасных соседей.

Операция Путина

- Можно ли говорить о том, что Путин готовит некую операцию в Беларуси? Военную, гибридную, политическую…

- Да, безусловно, и именно поэтому они встречаются с Александром Лукашенко. Знаете, есть анекдот старинный, я его перефразирую. Встречаются Путин и Лукашенко, встречаются, встречаются, а пожениться никак не могут. Это примерно то, что происходит сейчас. Только, к сожалению, операция действительно готовится. Я бы сказала, что это гибридная операция, информационная, политическая. Сложно говорить насчет военной, но в первую очередь понятно, что Путина интересует конституционная реформа.

- А что вы думаете об этой пресловутой конституционной реформе?

- Я очень критически отношусь к тем политическим силам, которые конституционные реформы поддерживают. Мне эта тема кажется крайне опасной в той ситуации, в которой мы на данный момент находимся. Тем не менее понятно, что Путин выгоден Лукашенко в том или ином виде, но и Лукашенко выгоден Путину, и очень сильно выгоден. С другой стороны, начинается интересная игра, ведь Запад вводит санкции не просто так, там есть определенная логика. Запад старается ввести санкции таким образом, чтобы Путину стало тяжело и дорого содержать Лукашенко. Путин, в свою очередь, пытается выжать что-то, чтобы Запад опять пошел на переговоры, например, по теме нелегальных мигрантов.

- А при чем здесь Путин? В истории с мигрантами.

- Один Лукашенко организовать такую операцию с тысячами людей просто не в состоянии. Если известно, что люди платят деньги, прилетают самолетами и так далее, сил Лукашенко недостаточно для того, чтобы все это организовать. Поэтому Запад давит так, Путин давит эдак, в этой ситуации кто кого передавит. Плохо то, что опять мы выпали как политический субъект, то есть мы опять получаемся объектом влияния.

Есть Запад, который давит, есть Путин, который давит, а вот где здесь белорусский народ? Его мнение вообще никто не спрашивал, и это мне не нравится больше всего.

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Поэтому я думаю, что на встрече в первую очередь обсуждали возможную реакцию Запада на нелегальную миграцию, на все, что происходит, возможные санкции, возможный ответ. Для Запада эта тема очень чувствительна, особенно для Литвы: это небольшое государство. Может, Польша бы легче пережила. К тому же такого рода атаки тяжело воспринимаются и рядовыми гражданами. В Литве люди беспокоятся и хотят какого-то адекватного ответа. А Путин всей этой ситуацией пытается воспользоваться и держать Лукашенко с конституционной реформой, как он и задумал.

- Так чего же хочет российский президент от этой реформы?

- Он хочет, чтобы Лукашенко провел референдум и поменял статус республики с президентской на парламентскую. Практика показывает, что парламентской формой управлять легче, когда там, условно, 100 человек между собой дерутся, ругаются, кидаются стаканами и так далее.


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