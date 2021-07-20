Вт, 20.07.2021
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В США первый участник штурма Капитолия получил тюремный срок

В США  суд приговорил жителя Флориды Пола Ходжкинса к восьми месяцам тюремного заключения по делу о штурме Капитолия, пишет "Медуза" со ссылкой на Associated Press.

38-летний Пол Ходжкинс стал первым участников штурма, которого приговорили к реальному тюремному сроку.

Пол Ходжкинс признал свою вину. В соглашении о признании вины он согласился выплатить Минфину США две тысячи долларов. После этого с него сняли более тяжкие обвинения, в том числе проникновение в закрытое здание и хулиганство.

Для Ходжкинса просили 18 месяцев заключения, но окружной судья США Рэндольф Мосс посчитал, что обвиняемому можно назначить меньший срок, так как он ни на кого не напал и не ломал государственную собственность.

Судья Мосс отметил, что вынесенный приговор может стать ориентиром для будущих дел.

Всего по делу о штурме Капитолия обвинили более 500 человек.


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