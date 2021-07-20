В США первый участник штурма Капитолия получил тюремный срок

38-летний Пол Ходжкинс стал первым участников штурма, которого приговорили к реальному тюремному сроку.

Пол Ходжкинс признал свою вину. В соглашении о признании вины он согласился выплатить Минфину США две тысячи долларов. После этого с него сняли более тяжкие обвинения, в том числе проникновение в закрытое здание и хулиганство.

!! ALERT: Judge has just sentenced Jan 6 defendant Paul Hodgkins to 8 months in prison



LESS than the 18 months prosecutors were seeking...



Judge cites lack of criminal record, lack of any leadership of mob on Jan 6, says Hodgkins statement to court as "sincere" pic.twitter.com/7Adgh3NoZM — Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) July 19, 2021

Для Ходжкинса просили 18 месяцев заключения, но окружной судья США Рэндольф Мосс посчитал, что обвиняемому можно назначить меньший срок, так как он ни на кого не напал и не ломал государственную собственность.

Судья Мосс отметил, что вынесенный приговор может стать ориентиром для будущих дел.