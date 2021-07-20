В США первый участник штурма Капитолия получил тюремный срок
В США суд приговорил жителя Флориды Пола Ходжкинса к восьми месяцам тюремного заключения по делу о штурме Капитолия, пишет "Медуза" со ссылкой на Associated Press.
В США суд приговорил жителя Флориды Пола Ходжкинса к восьми месяцам тюремного заключения по делу о штурме Капитолия, пишет "Медуза" со ссылкой на Associated Press.
38-летний Пол Ходжкинс стал первым участников штурма, которого приговорили к реальному тюремному сроку.
Пол Ходжкинс признал свою вину. В соглашении о признании вины он согласился выплатить Минфину США две тысячи долларов. После этого с него сняли более тяжкие обвинения, в том числе проникновение в закрытое здание и хулиганство.
!! ALERT: Judge has just sentenced Jan 6 defendant Paul Hodgkins to 8 months in prison— Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) July 19, 2021
LESS than the 18 months prosecutors were seeking...
Judge cites lack of criminal record, lack of any leadership of mob on Jan 6, says Hodgkins statement to court as "sincere" pic.twitter.com/7Adgh3NoZM
Для Ходжкинса просили 18 месяцев заключения, но окружной судья США Рэндольф Мосс посчитал, что обвиняемому можно назначить меньший срок, так как он ни на кого не напал и не ломал государственную собственность.
Всего по делу о штурме Капитолия обвинили более 500 человек.