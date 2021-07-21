"Выброшены в мусорный ящик": Литва ограничила права нелегальных мигрантов

Одновременно глава государства отмечает, что права просителей убежища не должны ограничиться больше, чем это необходимо, и обращает внимание сейма на то, что недостатки этого закона должны быть исправлены в ближайшее время.

"Принятый сеймом в срочном порядке закон "дырявый" в смысле прав человека. Однако сейчас опаснее было бы иметь "дырявую" политику в отношении нелегальной миграции.

Сейчас лучше иметь такой закон, чем не иметь никакого регулирования, предусматривающего средства для обуздания экстремальной ситуации на границе Литвы с Беларусью. Это направило бы совершенно неприемлемый сигнал странам происхождения миграции", - говорит президент.

В сообщении президентского офиса указано, что больше всего сомнений вызывает у президента то, что решение рассмотревшего жалобу иностранца Департамента миграции в обязательном досудебном порядке выполняется сразу, таким образом нарушается принцип невозвращения просителя убежища, то есть что лицо не может быть возвращено в страну его происхождения или третью страну, пока не убедятся в его безопасности.

Отмечается, что поправки навсегда лишают просителей убежища права обжаловать решения суда первой инстанции в апелляционном порядке несмотря на то, что Конституция не позволяет закреплять никакое правовое регулирование, которое отрицает возможность пересмотра решений суда первой инстанции и исправления вероятных ошибок суда.

Поправками к Закону о правовом положении иностранцев сокращены срок рассмотрения просьб о предоставлении убежища, также ограничены некоторые права нелегальных мигрантов в связи с объявлением в стране экстремальной ситуации из-за их наплыва.

Правозащитные организации заявили, что поправки по сути узаконят нарушения прав человека.

Юристы высказали замечания относительно вероятного противоречия поправок Конституции из-за необеспеченного права на апелляцию в случае отрицательного решения о предоставлении убежища.

Советник президента Повилас Мачюлис день назад заявил, что права мигрантов поправками "выброшены в мусорный ящик", однако глава государства с осторожностью относится к возможности вето из-за возможностей сейма собраться на внеочередную сессию.

Глава государства перед принятием решения, подписать ли поправки, обсудил их с председателем сейма Викторией Чмилите-Нильсен, министром внутренних дел Агне Билотайте и председателем парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринасом Касчюнасом.

Глава парламента пообещала президенту, что парламент в любом случае вернется к пересмотру поправок на осенней сессии.