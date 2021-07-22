Чт, 22.07.2021
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Янис Цитсковскис, глава Госканцелярии

Детская больница переживает небывалый наплыв пациентов с инфекционными заболеваниями

ФОТО: Gorodenkoff/Shutterstock

Детская клиническая университетская больница в данный момент переживает ненормальный наплыв детей, заболевших различным инфекционными заболеваниями, заявила в интервью передаче Rīta panorāma Латвийского телевидения руководитель клиники интенсивной терапии BKUS Арта Бардзиня, сообщает агентство LETA.

Число зараженных пациентов чрезвычайно велико - если в другие годы в летний день в больницу попадали до 80 недель, то на прошлой неделе помощь в больницах ежедневно требовалось даже 250 детям, рассказала Бардзиня, добавив, что такая ситуация - сложная как для детей и родителей, так и для персонала больницы, так как нагрузка сильно выросла.

Столь резкий рост числа пациентов Бардзиня объяснила "освобождением" от ограничений, когда люди ведут себя неправильно, как "бросаясь в жизнь", так и во время самоизоляции, когда нужно дистанцироваться и не стоит встречаться.

Преимущественно в больницу попадают дети с инфекциями кишечного тракта. Бардзиня указала, что

люди не соблюдают требования гигиены, длительное время проводят на пляже, не думают о том, что взятая с собой еда портится на солнце, родители не задумываются, что дети не могут так долго находиться на солнце, и в итоге в больницу попадают обезвоженные дети, которых тошнит.

В интенсивную терапию BKUS попадают и дети с различными более тяжелыми травмами, полученными как во время ДТП, так и в результате ожогов.

Бардзиня призвала людей быть более ответственными и внимательными, если, например, на пляже замечен ребенок без присмотра.


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