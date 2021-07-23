Пт, 23.07.2021
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Андрис Рубинс, президент Латвийско-балтийской ассоциации дерматовенерологов о пособиях в 300 евро

"Свободно рекламируют все подряд, и им за это ничего нет": в историю с PTAC Миглане хочет втянуть еще кого-то

Недавно Центр защиты прав потребителей (PTAC) выявил нарушения в деятельности двух латвийских инфлюенсеров - Катрине Саулиете и Адрианы Миглане. Блогерам были назначены штрафы. Адриана Миглане считает это несправедливым.

В Instagram певица Адриана Миглане опубликовала несколько видеороликов, в которых выразила свое возмущение.

"У меня есть вопрос к вам, как к моим подписчикам, как к людям со стороны. Меня до последнего раздражает вся эта ситуация. Пожалуйста, скажите мне, где справедливость? Мне был назначен штраф в 1500 евро, пока есть люди, имена которых я не буду называть, но один конкретный человек размещает по крайней мере шесть рекламных объявлений в день и не указывает, что это реклама. Совершенно ничего, просто свободно рекламирует все подряд, и такому человеку ничего за это нет.

Тогда скажите, где справедливость?

Я не буду здесь бороться за справедливость, за честность, за то, что другие просто делают то, что хотят. Никто вообще даже слова не говорит, даже штраф не собирается наложить. Главное, что у каждого в душе", - сказала Миглане.

Ранее представитель PTAC Санита Гертмане сообщила LETA, что Саулиете была оштрафована на 1000 евро, а Миглане - на 1500 евро и обе они были юридически обязаны прекратить недобросовестную коммерческую практику, указанную в решении.

Напомним, что латвийские инфлюенсеры Катрине Саулиете и Адриана Миглане отказываются платить штрафы, наложенные на них за нарушения в социальных сетях, выявленные Центром защиты прав потребителей (PTAC). Они также обжаловали это решение в суде. В беседе с Apollo.lv Саулиете рассказала о разочаровании этой ситуацией. Она решила подать в суд не ради себя, а от имени многих латвийских блогеров, которые тоже могут оказаться в похожей ситуации.


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