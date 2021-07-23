"Свободно рекламируют все подряд, и им за это ничего нет": в историю с PTAC Миглане хочет втянуть еще кого-то

В Instagram певица Адриана Миглане опубликовала несколько видеороликов, в которых выразила свое возмущение.

"У меня есть вопрос к вам, как к моим подписчикам, как к людям со стороны. Меня до последнего раздражает вся эта ситуация. Пожалуйста, скажите мне, где справедливость? Мне был назначен штраф в 1500 евро, пока есть люди, имена которых я не буду называть, но один конкретный человек размещает по крайней мере шесть рекламных объявлений в день и не указывает, что это реклама. Совершенно ничего, просто свободно рекламирует все подряд, и такому человеку ничего за это нет.

Тогда скажите, где справедливость?

Я не буду здесь бороться за справедливость, за честность, за то, что другие просто делают то, что хотят. Никто вообще даже слова не говорит, даже штраф не собирается наложить. Главное, что у каждого в душе", - сказала Миглане.

Ранее представитель PTAC Санита Гертмане сообщила LETA, что Саулиете была оштрафована на 1000 евро, а Миглане - на 1500 евро и обе они были юридически обязаны прекратить недобросовестную коммерческую практику, указанную в решении.