Получившие ранее штраф организаторы "Рижского бала" проведут мероприятие и в этом году

"Я надеюсь, что шестой "Рижский бал" состоится, если ситуация в Латвии и в мире позволит это. Мы уже начали серьезно готовиться и очень рады, что нам это позволили. Наконец-то мы сможем снова насладиться жизнью, посетив культурное мероприятие, снова встретиться и познакомиться с новыми людьми.

Мы будем строго соблюдать все возможные меры защиты. "Рижский бал" смогут посетить те, кто был вакцинирован против Covid-19, переболел или сделал на Covid-19 в течение последних 48 часов,

Для нас важно, чтобы гости чувствовали себя в безопасности и не боялись прийти на мероприятие. Пришло время, когда безопасность превыше всего. Дом Черноголовых вмещает до 200 человек. В этом году уже нам уже подали заявки не только из Латвии, но и из Швейцарии и Франции. В прошлом году мы до конца боролись за то, чтобы бал состоялся, и нам это разрешили.

В прошлом году бал прошел 10 октября. Это был последний день перед введением ограничений в стране из-за пандемии коронавируса", - сказала Наталия Тумшевица-Эргле порталу Apollo.lv.

Она признает, что после пандемии люди стремятся к культурным событиям, эмоциям и единению.

"Потому опять будет "Рижский бал", чтобы люди смогли вновь наслаждаться культурой и искусством, чтобы вдохновляться красивыми людьми и представлениями. Это очень важно", - подчеркивает она.