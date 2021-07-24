Дело о пропаганде наркотиков в интервью Дудя: назначена новая экспертиза

Напомним, в конце апреля управление МВД по Москве возбудило административное дело после проверки одного из интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков. В Лиге безопасного интернета уверяли, что в ходе расследования на сотрудников оказывалось давление, "но, несмотря на это, состоялось объективное расследование, и дело было доведено до суда".

23 апреля полицейские передали материалы расследования административного дела по статье "Пропаганда наркотических средств" в суд. После оно было передано повторно 1 июля и материалы прошли доработку в полиции.

ТАСС сообщил, что журналист попросил суд прекратить дело о пропаганде наркотиков в связи с отсутствием состава правонарушения. Такую просьбу выразил представитель журналиста. Юрий Дудь настаивает на том, что в интервью нет признаков пропаганды наркотиков, тем более, что он сам лично призывает воздержаться от употребления запрещенных веществ.