Сб, 24.07.2021
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Александр Лукашенко о нелегальных иммигрантах

Дело о пропаганде наркотиков в интервью Дудя: назначена новая экспертиза

Юрий Дудь ФОТО: скриншот видео с YouTube

23 июля российский журналист и блогер Юрий Дудь явился в суд по делу о пропаганде наркотиков в его интервью с Ивангаем и Моргенштерном. В результате заседания Зюзинский суд Москвы назначил новую психолого-лингвистическую экспертизу по этому делу. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, в конце апреля управление МВД по Москве возбудило административное дело после проверки одного из интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков. В Лиге безопасного интернета уверяли, что в ходе расследования на сотрудников оказывалось давление, "но, несмотря на это, состоялось объективное расследование, и дело было доведено до суда".

23 апреля полицейские передали материалы расследования административного дела по статье "Пропаганда наркотических средств" в суд. После оно было передано повторно 1 июля и материалы прошли доработку в полиции.

ТАСС сообщил, что журналист попросил суд прекратить дело о пропаганде наркотиков в связи с отсутствием состава правонарушения. Такую просьбу выразил представитель журналиста. Юрий Дудь настаивает на том, что в интервью нет признаков пропаганды наркотиков, тем более, что он сам лично призывает воздержаться от употребления запрещенных веществ.

Ранее полиция Москвы прекратила административное производство по делу о пропаганде наркотиков в четырех видеоклипах рэпера Моргенштерна.


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