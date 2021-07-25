Егор Крид VS Дина Саева и Валя Karna.val: оскорбительный клип, шокирующие сторис и война в TikTok

С чего все началось?

Все началось с клипа. TikTok-сообщество разделилось на два лагеря: одни поддержали Егора, а другие - его бывшую девушку Валю Karna.val.

В начале клипа Крид показан лежащим в гробу. Зал заполнен плачущими девушками, однако у ног музыканта находятся только две - Валя Karna.val и Дина Саева (их играют актрисы), с которой у рэпера якобы тоже был мимолетный роман.

Напомним, что Егору и Вале стали приписывать роман еще в 2020 году после того, как они вместе поработали над клипом "Девочка с картинки". Позднее влюбленные вместе отдыхали в Арабских Эмиратах. Однако о статусе своих отношений они никогда не распространялись. Ходят слухи, что Валя бросила Крида и ушла к своему продюсеру. Некоторые хейтеры и вовсе уверены, что вся эта история была нужна обоим лишь для хайпа.

Видео: Егор Крид - Pussy Boy

Нет дыма без...

Но скандал зарождался еще до премьеры клипа. Сначала Егор Крид, не называя имен, признался подписчикам, что ему разбили сердце. Поклонники посчитали, что виновата в этом TikTok-звезда Валя Karna.val, и ждали ее реакции.

В TikTok она записала обращение к неизвестному мужчине: "Показал свое животное нутро, трус", - заявила Валя.

Видео девушка и вовсе сочла оскорбительным. Она записала сторис, в котором указала, что, если бы ее отец был жив, Крид никогда бы не выпустил такую песню. Да, у нее нет заступников, но она уверена, что "вывезет все сама, впрочем, как и всегда". Валя также отметила, что Егор не такой чуткий и ранимый, как поет в своих треках: "Если честно, я так устала молчать и хавать все это. Заметьте, я не начинала этот цирк! Я сидела в Париже, ела круассаны и никого не трогала! Но настолько грязного хайпа не ожидала. Больше не позволю унижать себя и оскорблять...".

Валя выпустила в TikTok трек на мотив песни Крида - Abuser Boy:

"Чувствую себя Джонни Деппом. Эх, моя Эмбер", - ответил Егор, сравнивая свою историю со скандальным расставанием голливудских звезд.

Реакция в TikTok

В TikTok стали появляться многочисленные ролики с голосом Вали, а вот блогеры Даня Милохин, Аня Покров и другие поддержали Крида и сняли TikTok под его трек. После этого Валя от них отписалась. Подписчики тоже стали уходить и оставлять гневные и хейтерские комментарии. Аню Покров все это довело до слез. Она извинилась перед Валей и написала, что снимала, потому что "трек качает", и даже не думала, что девушке будет неприятно. После публичных извинений Karna.val простила коллегу.

При чем тут Дина Саева и Анна Заворотнюк?

Дину Саеву также возмутил клип Крида, и она поддержала Валю. Егор на это ответил в сторис, что ему смешно, ведь от "обманщицы до женской солидарности всего одна строчка". Саева на это отреагировала фразой в сторис: "Не дала, вот и бесится".

Крид на этом не успокоился. Он снял TikTok-пародию на Валю и написал: "Пойду отпишусь от кого-нибудь, чтобы его захейтили".

Портал StarHit.ru пишет, что скандал коснулся и еще одной "бывшей" Крида, Анны Заворотнюк. Девушка также прокомментировала ситуацию в соцсетях: "Я всегда на стороне девочек, слышала отрывок песни. Считаю, что это ужасно просто. Бедная девочка, сил ей моральных это вынести".