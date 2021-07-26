Вакцинация педагогов все еще буксует. Опубликован "календарь-шпаргалка", чтобы успеть привиться к 1 сентября

Министр сообщила, что охват вакцинацией работников сферы общего и высшего образования в течение недели увеличился на один процентный пункт - до 62% и 78%, соответственно, в то время как на уровне дошкольного образования охват вакцинацией увеличился на два процентных пункта - до 48%.

За последнюю неделю, в отличие от предыдущей пары недель, темп вакцинации от Covid-19 в Латвии немного увеличился, хотя в целом он все еще был довольно низким, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

На прошлой неделе в Латвии ежедневно от Covid-19 прививались в среднем 5057 человек, неделей ранее - 4858, а за неделю до того - 8059. Это в несколько раз меньше, чем за последнюю неделю мая, когда темп вакцинации составлял в день в среднем более 16 600 человек.

Из системы образования могут уйти около 1000 педагогов

Ранее Муйжниеце предположила, что в следующем учебном году, когда от педагогов планируется требовать обязательного наличия Covid-сертификата, систему образования могут покинуть около 1000 педагогов.

По данным Министерства образования и науки, в 2020/2021 учебном году в Латвии было около 56 000 педагогов, в том числе примерно 30 000 работали в школах, около 12 000 - в дошкольных учреждениях, около 5600 - в вузах.

Министр считает, что Сейм в августе примет ответственное решение и одобрит позицию правительства об обязательном наличии сертификата Covid-19 у работников образования, поэтому можно ожидать, что какая-то часть педагогов захочет уйти. Тем временем и среди политиков мнения по вопросу обязательной вакцинации расходятся. Законопроект уже поступил в парламент, его рассмотрение и принятие решения ожидается в августе.

Календарь вакцинации для педагогов

Министерство образования и науки подготовило "календарь" вакцинации для педагогов, указав, какой вакциной до какой даты следует привиться, чтобы к 1 сентября считаться закончившим вакцинацию.

Согласно календарю, еще можно успеть, если до 16 августа сделать вакцину Janssen или до 28 июля вакцину Pfizer-BioNTech, а в случае с Moderna и AstraZeneca крайний срок для получения первой дозы вакцины уже прошел.