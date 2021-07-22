Министр: из-за требования вакцинации систему образования могут покинуть около 1000 педагогов

По данным Министерства образования, в 2020/2021 учебном году в Латвии работало около 56 000 педагогов, в том числе больше всего - неполные 30 000 - учителя основного и специального образования, около 12 000 - учителя дошкольного образования, а около 5600 - преподаватели вузов.

По мнению Муйжниеце, Сейм в августе примет ответственное решение и поддержит позицию правительства об обязательном требовании сертификата безопасности Covid-19 для педагогов, соответственно, можно ожидать, что часть их покинет систему образования.

Если образуется критическая ситуация, министр ожидает, что бразды правления будут переданы самоуправлениям как основателям школ и они произведут структурные изменения в сети учебных заведений. Политик отметила, что в Латвии по-прежнему много педагогов с неполной ставкой, соответственно, при достижении "какого-то критического рубежа" самоуправления смогут ответственнее посмотреть на то, "как работают школы их края, и привести их в порядок".

Говоря о проведенном Латвийским профсоюзом работников образования и науки опросе, в котором большая часть опрошенных выразила критическую позицию по поводу вакцинации от Covid-19, Муйжниеце отметила, что не совсем понятно, чего профсоюз хотел этим добиться. Она отметила, что

сфере очень помогла бы работа в другом направлении, в частности, в объяснении значимости вакцинации педагогам, а не в поисках аргументов против.

Обязательная вакцинация школьников на повестке дня не стоит, добавила министр.