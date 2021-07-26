Сайт Алексея Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с ФБК, заблокированы

"Команда Навального" сообщила, что сайт заблокировали, поскольку "данный ресурс содержит информацию, распространение которой в РФ запрещено".

В сервисе Роскомнадзора сказано, что сайт Навального заблокировали по требованию Генпрокуратуры. По какой причине сайт решили заблокировать, пока неизвестно, сообщил "МБХ медиа" соратник Навального Леонид Волков.

Команда Навального также отметила, что Роскомнадзор уже заблокировал 47 сайтов, связанных с политиком.

Одной из последних публикаций на сайте было расследование о бизнесе и недвижимости семьи спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Как сообщалось, Мосгорсуд признал экстремистскими структуры, основанные Алексеем Навальным - Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (оба признаны в России организациями, осуществляющими функции иностранного агента), а также штабы политика в российских регионах. Теперь тем, кто поддерживал и был причастен к работе этих проектов в прошлом, могут запретить участвовать в выборах. 9 июля ФБК обжаловал решение суда о признании организации "экстремистской".