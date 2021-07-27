"Когда люди носят короны - это плохой тон": Лайма Вайкуле и Владимир Винокур показали свой отдых в Юрмале

В своем Instagram певица выложила видео, в котором показала, как отдыхает в Юрмале вместе с Владимиром Винокуром.

"Мы сидим здесь, отдыхаем с Володей. Никакого алкоголя. Только здоровый образ жизни", - говорит на видео Лайма.

"Только здоровый, потому что нам надоело это все. Мы хотим на гастроли - это раз. Хотим, чтобы Rendezvous было Rendezvous. Фактически у нас есть рандеву с Лаймой", - добавил Винокур.

"А что ты там про корону говорил?" - спросила Лайма.

"Когда люди носят короны - это плохой тон. Коронавирус сверг все короны", - отметил артист.

В заключение артисты пожелали своим подписчикам крепкого здоровья.

Ранее латвийская певица и вдохновитель музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala обратилась к поклонникам с новым видеообращением, в котором сообщила, что в связи с действующими в Латвии ограничениям и актуальными правилами проведения общественных мероприятий международный фестиваль будет перенесен на 2022 год.