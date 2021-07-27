Дженнифер Лопес призналась в любви Бену Аффлеку необычным способом

Недавно певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек перестали скрывать свои отношения, опубликовав совместное фото в Instagram. После этого интерес поклонников к возобновившемуся роману звезд только растет.
Певица была замечена на шопинге в Монако вместе с подругой, где внимание журналистов привлекла одна интересная деталь:
на шее у певицы заметили ожерелье с именем возлюбленного - Ben.
Его она дополнила цепочкой с изображением сердца, пишет издание PeopleTalk.
Не так давно поклонники артистов заметили еще одно проявление чувств пары в каюте на яхте. На одной из фотографий Джей Ло была видна большая рамка с культовой фотографией пары. Ее сделал фотограф Херб Ритц в 2002 году.
Как сообщалось, Дженнифер Лопес официально подтвердила возобновление отношений с Беном Аффлеком. 24 июля звезда отметила 52-летие. В Instagram было опубликовано несколько снимков. Любопытный факт: это первый совместный снимок пары в Instagram. На момент их романа в 2000-х этой соцсети еще не было.
Напомним, что отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека начались в 2002 году. У пары был бурный роман, влюбленные даже обручились. Их свадьба должна была состояться 14 сентября 2003 года, однако за день до этого торжество отменили.