Новый адвокат Бритни Спирс потребовал отстранить ее отца от опекунства: ранее она не знала о такой возможности

В своем прошении Розенгарт напомнил о выступлении артистки в суде, когда та заявила, что опекуны заставляют ее работать, принимать литий и не позволяют ей забеременеть. По его мнению, такое опекунство вредит благополучию Бритни.
"Возникает множество серьезных вопросов, касающихся возможных неправомерных поступков господина Спирса, включая конфликт интересов, злоупотребление опекунством и очевидное растрачивание состояния госпожи Спирс", - говорится в заявлении.
Адвокат также просил суд передать контроль над финансами певицы аудитору Джейсону Рубину из Калифорнии, который ранее работал с делами о передаче обязательств по опекунству.
Состояние Бритни Спирс оценивается в $2,7 млн в наличных активах и в $56 млн - в безналичных.
Последние 13 лет интересы Спирс представлял назначенный судом адвокат Сэм Ингхэм.
Как рассказывала Бритни Спирс, Ингхэм не говорил ей, что она может подать прошение о прекращении опеки.
В начале июля Ингхэм вышел из дела об опекунстве. Суд разрешил Бритни самостоятельно нанять адвоката. Она наняла Розенгарта.
Ранее сообщалось, что суд отклонил запрос американской певицы Бритни Спирс об освобождении от опеки ее отца Джейми Спирса. В июле она заявила, что не будет давать концерты до тех пор, пока ее жизнь контролирует ее отец.