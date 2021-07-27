Новый адвокат Бритни Спирс потребовал отстранить ее отца от опекунства: ранее она не знала о такой возможности

В своем прошении Розенгарт напомнил о выступлении артистки в суде, когда та заявила, что опекуны заставляют ее работать, принимать литий и не позволяют ей забеременеть. По его мнению, такое опекунство вредит благополучию Бритни.

"Возникает множество серьезных вопросов, касающихся возможных неправомерных поступков господина Спирса, включая конфликт интересов, злоупотребление опекунством и очевидное растрачивание состояния госпожи Спирс", - говорится в заявлении.

Адвокат также просил суд передать контроль над финансами певицы аудитору Джейсону Рубину из Калифорнии, который ранее работал с делами о передаче обязательств по опекунству.

Состояние Бритни Спирс оценивается в $2,7 млн в наличных активах и в $56 млн - в безналичных.

Последние 13 лет интересы Спирс представлял назначенный судом адвокат Сэм Ингхэм.

Как рассказывала Бритни Спирс, Ингхэм не говорил ей, что она может подать прошение о прекращении опеки.

В начале июля Ингхэм вышел из дела об опекунстве. Суд разрешил Бритни самостоятельно нанять адвоката. Она наняла Розенгарта.