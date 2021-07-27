"Пока нас не выгоняют": Решетова о квартире для сына и слухах о личной жизни после расставания с Тимати

В Сети постоянно всплывают слухи о новых возлюбленных Анастасии. Недавно модель подтвердила, что у нее есть поклонник, пишет издание PeopleTalk. Некоторые пользователи заметили, что у Решетовой появилось кольцо на безымянном пальце правой руки во время отдыха на яхте.

"Вам сделали предложение?" - спросили у модели в Instagram-сторис. "Вот как рождают слухи", - смеясь, ответила Анастасия. Решетова отметила, что впредь будет стараться не раскрывать подробности личной жизни.

Также подписчики спросили, должен ли отец после развода обеспечить ребенка жильем.

"Да, конечно. Пока нас не выгоняют", - ответила Анастасия, имея в виду себя и сына Тимати Ратмира.

Отметим, после расставания с рэпером модели достался трехэтажный пентхаус в Москве. Насколько известно, Тимати переписал недвижимость на их общего с Решетовой сына Ратмира.

Ранее сообщалось, что Анастасия Решетова не разрешила сыну отдохнуть с его папой. Разумеется, это вызвало негативную реакцию у Тимати. Все близилось к семейным разборкам.