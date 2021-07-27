"Пока нас не выгоняют": Решетова о квартире для сына и слухах о личной жизни после расставания с Тимати

В Сети постоянно всплывают слухи о новых возлюбленных Анастасии. Недавно модель подтвердила, что у нее есть поклонник, пишет издание PeopleTalk. Некоторые пользователи заметили, что у Решетовой появилось кольцо на безымянном пальце правой руки во время отдыха на яхте.
"Вам сделали предложение?" - спросили у модели в Instagram-сторис. "Вот как рождают слухи", - смеясь, ответила Анастасия. Решетова отметила, что впредь будет стараться не раскрывать подробности личной жизни.
Также подписчики спросили, должен ли отец после развода обеспечить ребенка жильем.
"Да, конечно. Пока нас не выгоняют", - ответила Анастасия, имея в виду себя и сына Тимати Ратмира.
Отметим, после расставания с рэпером модели достался трехэтажный пентхаус в Москве. Насколько известно, Тимати переписал недвижимость на их общего с Решетовой сына Ратмира.
Ранее сообщалось, что Анастасия Решетова не разрешила сыну отдохнуть с его папой. Разумеется, это вызвало негативную реакцию у Тимати. Все близилось к семейным разборкам.
Напомним, что Тимати и Анастасия находились в отношениях более шести лет. Осенью 2019-го на свет появился сын пары, и тогда казалось, что дело идет к свадьбе. Однако спустя год влюбленные расстались. Позднее в своем документальном фильме Решетова призналась, что их отношения были далеки от идеала.