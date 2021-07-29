Дина Зузане о разводе, Денис Шевелев об инфаркте в 34 года, а печально известная пианистка вышла замуж

Дина Зузане: развод после 40 лет брака

Миллионер, владелец игорных залов, меценат Янис Зузанс и его жена - меценат и коллекционер Дина Зузане - решили развестись после 40 лет совместной жизни. В беседе с изданием Privātā Dzīve Дина Зузане поделилась своими мыслями о разводе и новом этапе жизни.

21 июля были официально подписаны документы.

"У нас теперь разделено имущество. С этого дня мы юридически чужие люди. Мне остается дом на Кипсале, в Айнажи, несколько квартир на Элизабетес, а Янису - квартира на Элизабетес и арт-центр Zuzeum, за долю от которого мне надо выплатить оставшееся до конца года", - объяснила она.

Женщина отметила, что хочет избавиться от всего лишнего и не руководить фирмами и не быть во главе правлений. Она хочет просто наслаждаться жизнью.

"Подстригла волосы, и теперь у меня чувство, будто я скинула годы", - добавила Зузане.

Когда в СМИ появилась новость о разводе, у многих возник вопрос, почему успешная, богатая и, казалось бы, складная пара решила развестись после стольких лет.

"Совершенно точно - это пандемия способствовала краху нашей империи. До пандемии у нас был активный быт и культурная жизнь. Вдруг всего этого не стало. Это побудило изменить жизнь, искать острые ощущения, что-то, чего еще не было. Наши отношения были хорошие, полные взаимоуважения, идущие параллельно, но... исчерпавшие себя.

Нет такого, что я бы ревела в подушку, но думаю, что это могло произойти из-за того, что мы не заметили, как в 40-летней совместной жизни (39 лет в браке) появилась трещина", - сказала Дина.

Новые отношения Дина Зузане пока не планирует: "У меня переходный период. Но я знаю, что женщина мужчину или поднимает или топит... Удачи Янису. Надеюсь, что я тоже кого-то смогу поднять".

Интервью целиком читайте в новом номере журнала Privātā Dzīve!

Янис Зузанс и Дина Зузане ФОТО: Кристине Мадьяре и Роберт Блаубакс

Представьте - 34 года и инфаркт!

Латвийский знаток моды и организатор мероприятий Денис Шевелев рассказал журналу Privātā Dzīve о переменах в жизни за последний год.

Недавно он отметил свой 35-летний юбилей. Последний год жизни был наполнен поворотными моментами. Во-первых, Денис окончил Рижский университет имени Страдиня, а во-вторых, он теперь руководит собственным маркетинговым агентством BSMS.

За последний год Шевелев также изменил образ жизни - теперь он рано встает, занимается спортом и правильно питается.

"В октябре я попал в больницу с миокардитом. Лежал там с людьми преклонного возраста. Представьте - 34 года и инфаркт! У меня был слабый иммунитет, что вызвало проблемы со здоровьем", - сказал Шевелев.

Подробнее - в новом номере журнала Privātā Dzīve!

Печально известная своим арестом в Италии пианистка вышла замуж

Пианистка, вокалистка, композитор, аранжировщик и педагог латвийской джазовой и популярной музыки Дженифере Румпане более месяца находилась в итальянской тюрьме за небольшое нарушение и только в конце ноября 2020 года была оправдана в суде.

Оказывается, в итальянской тюрьме женщина оказалась в тот день, когда знаменитый латвийский отоларинголог Динс Сумерагс собирался сделать ей предложение.

Несмотря на все испытания, 17 июля пара обвенчалась. Об этом пишет Privātā Dzīve.

История любви пианистки и медика необычная, ведь до свадьбы они выдержали нешуточные испытания.

"Я намеревался сделать предложение Дженифере еще год назад, когда мы были в Италии. Я все распланировал и готовился к особенному ужину. Но в день помолвки внезапно приехала полиция и арестовала Дженифере", - рассказал в беседе с изданием Сумерагс.

Гражданку Латвии внезапно арестовали за то, что в 2014 году она ехала в общественном транспорте без билета и не раскрыла свою личность. За это нарушение ей следовало провести в тюрьме 12 месяцев. Но, к счастью, пианистку отпустили спустя пару месяцев.