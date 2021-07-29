Яунземе возбудила дисциплинарное дело в отношении двух высокопоставленных сотрудников СГД

Дисциплинарное дело возбуждено в связи с необходимостью оценить, насколько эффективно обеспечивается внутреннее управление рисками в Таможенной администрации с целью предотвращения коррупционных операций в учреждении.

В СГД отметили, что ни Зукулс, ни Рубене не отстранены от исполнения своих обязанностей на время дисциплинарного производства, поскольку нет оснований полагать, что они своими действиями могут навредить службе.

Этот шаг был предпринят после того, как комиссия, созданная Яунземе, представила заключение, продолжающее расследование дела, когда Управление внутренней безопасности СГД в сотрудничестве с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Бюро внутренней безопасности задержало 29 таможенников на контрольно-пропускном пограничном пункте Терехово.

"Важно полностью расследовать все обстоятельства дела, связанного с тем, что произошло на таможенном пункте в Терехово, чтобы предотвратить дальнейшие коррупционные риски в учреждении. Поэтому сейчас я возбудила дисциплинарное производство в отношении обоих ведущих сотрудников таможни", - сказала директор СГД.

Яунземе также подчеркнула, что СГД является первым государственным учреждением в Латвии, которое внедрило комплексную систему проверки сотрудников, основанную на оценке рисков, начиная с приема на работу и затем ежегодно.

В настоящее время в СГД возбуждено 19 дисциплинарных дел в связи с задержаниями, проведенными на таможенном пункте в Терехово. 13 сотрудников покинули СГД.