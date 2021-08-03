"Неприятно начинать день с письма от государства": латвийскому блогеру Яне Брук написали из PTAC

"Неприятно начинать день с письма от государства", - сказала Яна Брук в сторис.

В беседе с RUS TVNET она отметила, что консультант PTAC написал, что они получили информацию о том, что в аккаунте Брук размещается реклама с нарушениями, а именно без указателей (хештегов) на ее коммерческий характер.

Блогеру напомнили, что публикации, которые сделаны в качестве рекламы - по договору, бартеру или еще в какой-либо форме - должны содержать в себе соответствующие хештеги: #sadarbība, #reklāma, #apmaksāts, #sponsorēts и так далее.

"Теперь я официально существую в латвийском пространстве", - заметила Яна.

Она призналась, что раньше и не думала, что входит "в круг латвийских инфлюенсеров": "Теперь у меня другой уровень, чему я рада. Можно ли это назвать признанием? Это должны решать люди!".

Брук также заинтересовало, кто еще из местных блогеров получил подобное письмо. С консультантами PTAC Яна еще не связалась, но в рекламных роликах в сторис уже начала добавлять хештег #sadarbība.

Яна подчеркнула, что теперь везде будет ставить хештеги. Она совсем не против.

"Мне не страшно сказать, где реклама, а где подарок. Это честное отношение к подписчикам, а я славлюсь своей искренностью и открытостью", - заметила Брук.

Что касается других блогеров, которые это делают/не делают, то Яна на других не смотрит и уж точно жаловаться никуда не будет: "Ведь это некрасиво!".

Напомним, ранее Центр защиты прав потребителей (PTAC) выявил нарушения в деятельности двух латвийских инфлюенсеров - Катрине Саулиете и Адрианы Миглане. Блогерам были назначены штрафы.

Представитель PTAC Санита Гертмане сообщила LETA, что Саулиете была оштрафована на 1000 евро, а Миглане - на 1500 евро и обе были юридически обязаны прекратить недобросовестную коммерческую практику, указанную в решении.

Блогеры Катрине Саулиете и Адриана Миглане считают решение несправедливым и отказываются платить штрафы.