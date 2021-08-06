Охранник нанес подростку телесные повреждения: компания не выявила нарушений в действиях сотрудника

Охранники все время выгоняли детей, а дети все время убегали, говорит мама подростка Агнесе. Она призвала сына не убегать, а спросить у охранника, что именно они нарушают.

Подросток пошел на подземную стоянку, когда был дождь, и он не мог кататься на улице. Охранник агрессивно обратился к молодым людям, угрожая сломать доску, говорит его мать.

На вопрос молодого человека, что именно он нарушил, охранник грубо ответил, схватил его за капюшон и потащил.

"Я сам пойду, меня не нужно тащить. В момент охранник бросил его на землю", - рассказывает мать о том, что произошло с сыном.

Подруга сына сняла на видео, как охранник на земле держит молодого человека и заставляет его извиняться. Позже его отвели в комнату охраны, где держали за запертой дверью.

После звонка девушки, Агнесе приехала на место и вызвала полицию.

В детской больнице были зафиксированы ссадины и царапины. G4S не выявила каких-либо нарушений в действиях своего сотрудника, но подробнее ситуацию не комментирует, поскольку замешан несовершеннолетний.

В торговом центре и на стоянке запрещено кататься на скейтборде. Мама подростка указывает, что ее сын после происшествия боялся ехать куда-нибудь один.

Государственная полиция объяснила обстоятельства происшествия, было возбуждено административное дело, в ходе которого молодому человеку была назначена экспертиза для определения телесных повреждений. Также оценивалось, не нарушил ли охранник свои полномочия при исполнении своих прямых обязанностей.

"Дело сейчас закрыто как ни в чем не бывало", - говорит мать Агнесе.

На вопрос передачи о ходе внутреннего расследования G4S Latvija ответили письменно. Они объясняют, что не видят ничего противозаконного в действиях сотрудника. Молодому человеку несколько раз запрещали кататься, но безрезультатно. В последний раз подростка пришлось сдерживать, потому что он сопротивлялся.

Охранник сообщил полиции, что подросток сам начал драку, поэтому административный процесс был прекращен, поскольку в таких случаях охранники могут применить силу.

Однако в настоящее время решение обжалуется и пересматривается.