Пт, 6.08.2021
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Оливье Веран, министр здравоохранения Франции

Охранник нанес подростку телесные повреждения: компания не выявила нарушений в действиях сотрудника

ФОТО: Ilias Papounidis/Unsplash

Некоторое время назад у 16-летнего подростка в Риге произошла неприятная встреча с охранником на подземной автостоянке торгового центра. Он пошел туда со своей подругой, чтобы покататься на скейтборде. Подросток тогда получил травмы. Прошло время, расследование окончено, виноватым оказался сам подросток, сообщает Bez Tabu.

Охранники все время выгоняли детей, а дети все время убегали, говорит мама подростка Агнесе. Она призвала сына не убегать, а спросить у охранника, что именно они нарушают.

Подросток пошел на подземную стоянку, когда был дождь, и он не мог кататься на улице. Охранник агрессивно обратился к молодым людям, угрожая сломать доску, говорит его мать.

На вопрос молодого человека, что именно он нарушил, охранник грубо ответил, схватил его за капюшон и потащил.

"Я сам пойду, меня не нужно тащить. В момент охранник бросил его на землю", - рассказывает мать о том, что произошло с сыном.

Подруга сына сняла на видео, как охранник на земле держит молодого человека и заставляет его извиняться. Позже его отвели в комнату охраны, где держали за запертой дверью.

После звонка девушки, Агнесе приехала на место и вызвала полицию.

В детской больнице были зафиксированы ссадины и царапины. G4S не выявила каких-либо нарушений в действиях своего сотрудника, но подробнее ситуацию не комментирует, поскольку замешан несовершеннолетний.

В торговом центре и на стоянке запрещено кататься на скейтборде. Мама подростка указывает, что ее сын после происшествия боялся ехать куда-нибудь один.

Государственная полиция объяснила обстоятельства происшествия, было возбуждено административное дело, в ходе которого молодому человеку была назначена экспертиза для определения телесных повреждений. Также оценивалось, не нарушил ли охранник свои полномочия при исполнении своих прямых обязанностей.

"Дело сейчас закрыто как ни в чем не бывало", - говорит мать Агнесе.

На вопрос передачи о ходе внутреннего расследования G4S Latvija ответили письменно. Они объясняют, что не видят ничего противозаконного в действиях сотрудника. Молодому человеку несколько раз запрещали кататься, но безрезультатно. В последний раз подростка пришлось сдерживать, потому что он сопротивлялся.

Охранник сообщил полиции, что подросток сам начал драку, поэтому административный процесс был прекращен, поскольку в таких случаях охранники могут применить силу.

Однако в настоящее время решение обжалуется и пересматривается.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu на латышском языке


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