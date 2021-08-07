Теперь официально: Ксения Бородина развелась с мужем

Издание сообщает, что на заседании были лишь адвокаты обеих сторон, которые сообщили, что их клиенты не против развода.

"Сегодня состоялось основное судебное заседание по делу о расторжении брака Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Соответственно суд выслушал доводы сторон, представителя истца, выслушал наши доводы. Ксения настаивала на расторжении брака, Курбан, как известно, не возражал против расторжения брака. В связи с чем суд принял решение брак расторгнуть", - заявил журналистам у здания суда представитель Омарова Сергей Бычков.

В то же время стало известно, что во время слушания между представителями супругов возник спор, центром которого были даты прекращения ведения Омаром и Ксенией совместного хозяйства. Сторона телеведущей настаивает, что это произошло несколько месяцев назад.

Почему эта дата важна? Просто если экс-супруги будут делить имущество, совместно нажитым будет считаться только то, что было до этой даты. Пока, согласно словам источника, стороны не пришли к соглашению относительно даты.

"Несмотря на то, что в данном процессе раздел имущества не рассматривался, то в последующем этот вопрос может быть поднят", - приводит издание слова неназванного источника.

Согласно информации СМИ, в списке совместно нажитого имущества: квартиры, автомобили и счета. Однако некоторое время назад появилась информация о том, что дом, в котором жили супруги последние несколько лет, оформлен на маму телеведущей.

Недавно Ксения отвечала в сторис на вопросы подписчиков. На вопрос о примирении с Курбаном она сказала: "При таких обстоятельствах, которые у меня сложились, там не то чтобы 1%, никаких процентов нет. Такое не прощают нормальные женщины. Понятно, что у всех по-разному и жизнь такая штука, но нет!".

В свою очередь Woman.ru пишет, что в то же самое время Курбан веселился и проводил время со своей бывшей гражданской женой.

Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров состояли в браке 6 лет. Пока никто из них подробно не рассказал о причине развода.