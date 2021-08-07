Теперь официально: Ксения Бородина развелась с мужем
Вчера, 6 августа, брак телеведущей Ксении Бородиной и Курбана Омарова официально расторгли. Однако, возможно, экс-возлюбленным предстоит раздел имущества, пишет "Стархит".
Вчера, 6 августа, брак телеведущей Ксении Бородиной и Курбана Омарова официально расторгли. Однако, возможно, экс-возлюбленным предстоит раздел имущества, пишет "Стархит".
Издание сообщает, что на заседании были лишь адвокаты обеих сторон, которые сообщили, что их клиенты не против развода.
"Сегодня состоялось основное судебное заседание по делу о расторжении брака Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Соответственно суд выслушал доводы сторон, представителя истца, выслушал наши доводы. Ксения настаивала на расторжении брака, Курбан, как известно, не возражал против расторжения брака. В связи с чем суд принял решение брак расторгнуть", - заявил журналистам у здания суда представитель Омарова Сергей Бычков.
В то же время стало известно, что во время слушания между представителями супругов возник спор, центром которого были даты прекращения ведения Омаром и Ксенией совместного хозяйства. Сторона телеведущей настаивает, что это произошло несколько месяцев назад.
Почему эта дата важна? Просто если экс-супруги будут делить имущество, совместно нажитым будет считаться только то, что было до этой даты. Пока, согласно словам источника, стороны не пришли к соглашению относительно даты.
"Несмотря на то, что в данном процессе раздел имущества не рассматривался, то в последующем этот вопрос может быть поднят", - приводит издание слова неназванного источника.
Согласно информации СМИ, в списке совместно нажитого имущества: квартиры, автомобили и счета. Однако некоторое время назад появилась информация о том, что дом, в котором жили супруги последние несколько лет, оформлен на маму телеведущей.
Недавно Ксения отвечала в сторис на вопросы подписчиков. На вопрос о примирении с Курбаном она сказала: "При таких обстоятельствах, которые у меня сложились, там не то чтобы 1%, никаких процентов нет. Такое не прощают нормальные женщины. Понятно, что у всех по-разному и жизнь такая штука, но нет!".
В свою очередь Woman.ru пишет, что в то же самое время Курбан веселился и проводил время со своей бывшей гражданской женой.
Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров состояли в браке 6 лет. Пока никто из них подробно не рассказал о причине развода.
Ранее Ксения вступилась за Ольгу Орлову, которую Ольга Бузова обвинила во лжи. Дело в том, что экс-солистка "Блестящих" в интервью Лауре Джугелии указала, что Бузова объявила продюсерам о своем уходе из шоу "Дом-2" буквально незадолго до съемок.