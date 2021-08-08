"Перекосило всю от пластики": Кристина Асмус показала, что ей пишут хейтеры

Стоит сказать, что звезда дополнила публикацию в Instagram фотографией, на которой поднимает средние пальцы рук. Так Кристина решила ответить всем своим недоброжелателям:

"Когда "Текст-2"?", "Вернись к Харламову!", "Актриса уровня бог 🤦🏼‍♀️", "Покажи сиськи!", "Потолстей", "Найми стилиста", "Можна пазнакомица?", "Перекосило всю от пластики", "Ты ж мать", "Отписываюсь!", "Фигура как у ребенка", "Красная помада не идет", "Страшная", "Найди себе мужика", "А дочь "Текст" уже видела?", "Я бы вдул", "А я миллионер, кому дать денег?".

В комментариях актрису поддержали коллеги, такие как Дарья Повереннова, Валентина Рубцова, Алексей Гоман и многие другие.