Пн, 9.08.2021
"Есть ощущение, что эти 500 евро наложены только потому, что жертва - Кариньш, премьер-министр. А что, если бы потерпевшим был "обычный житель"? Лаурис Клагишс, адвокат
Лаурис Клагишс, адвокат

Саулите и Миглане пока единственные инфлюенсеры, оштрафованные PTAC

После того, как за нарушения Центр защиты прав потребителей (PTAC) назначил Адриане Миглане и Катрине Саулиете штраф, общая сумма которого составила 2,5 тысячи евро, другие инфлюенсеры наказаны не были.

Представитель PTAC рассказал, что за время проекта по надзору, в котором проверялись латвийские инфлюенсеры. Наказаны были только Саулите и Миглане. Другие блогеры охотно устранили все нарушения и сотрудничали с PTAC.

"Мы еще раз подчеркиваем, что основные факторы наложения штрафа был отказ сотрудничать с PTAC и нежелание устранить нарушения", - указала представитель PTAC Санита Гертмане.

Она отметила, что Миглане и Саулиете обращались к ним за примирением. PTAC отметил, что это будет возможным, если оба инфлюенсера признают вину, устранят нарушения и в будущем не будет их совершать. Но учитывая то, что Саулите и Миглане нарушения не признали и посчитали наказание необоснованным, примирение было невозможным. Позже инфлюенсеры оспорили решение PTAC в суде. 

Напомним, на прошлой неделе латвийскому инфлюенсеру Яне Брук пришло в Instagram-аккаунте письмо от Центра защиты прав потребителей (PTAC).


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