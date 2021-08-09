Саулите и Миглане пока единственные инфлюенсеры, оштрафованные PTAC

Представитель PTAC рассказал, что за время проекта по надзору, в котором проверялись латвийские инфлюенсеры. Наказаны были только Саулите и Миглане. Другие блогеры охотно устранили все нарушения и сотрудничали с PTAC.

Она отметила, что Миглане и Саулиете обращались к ним за примирением. PTAC отметил, что это будет возможным, если оба инфлюенсера признают вину, устранят нарушения и в будущем не будет их совершать. Но учитывая то, что Саулите и Миглане нарушения не признали и посчитали наказание необоснованным, примирение было невозможным. Позже инфлюенсеры оспорили решение PTAC в суде.