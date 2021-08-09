Саулите и Миглане пока единственные инфлюенсеры, оштрафованные PTAC

Представитель PTAC рассказал, что за время проекта по надзору, в котором проверялись латвийские инфлюенсеры. Наказаны были только Саулите и Миглане. Другие блогеры охотно устранили все нарушения и сотрудничали с PTAC.
"Мы еще раз подчеркиваем, что основные факторы наложения штрафа был отказ сотрудничать с PTAC и нежелание устранить нарушения", - указала представитель PTAC Санита Гертмане.
Она отметила, что Миглане и Саулиете обращались к ним за примирением. PTAC отметил, что это будет возможным, если оба инфлюенсера признают вину, устранят нарушения и в будущем не будет их совершать. Но учитывая то, что Саулите и Миглане нарушения не признали и посчитали наказание необоснованным, примирение было невозможным. Позже инфлюенсеры оспорили решение PTAC в суде.
Напомним, на прошлой неделе латвийскому инфлюенсеру Яне Брук пришло в Instagram-аккаунте письмо от Центра защиты прав потребителей (PTAC).