Ср, 11.08.2021
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Юрис Пуце, председатель парламентской фракции партии "Для развития/За!"

МакSим опубликовала фото из больницы после комы

На днях певицу МакSим (наст. имя - Марина Максимова), которая долгое время пролежала в коме, перевели из реанимации в обычную палату. Сегодня, 11 августа, певица опубликовала первую за долгое время сторис в Instagram и поблагодарила врачей за жизнь.

"Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света. Возятся с каждым как с родным!" - отметила МакSим с благодарностью. 

ФОТО: https://www.instagram.com/maksimartist

Уже сообщалось, что 9 августа певица опубликовала в Instagram первую запись после того, как ее вывели из искусственной комы. Артистка подтвердила, что пришла в себя. В первую очередь она поблагодарила медперсонал больницы и всех тех, кто переживал за нее.

Напомним, 16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Певица МакSим растит двух дочерей - 12-летнюю Александру и 6-летнюю Марию. Сейчас девочки находятся под присмотром родных.


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