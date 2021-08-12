По Лиепае и ее окрестностям уже больше месяца скитается сбежавший кенгуру

Полуторагодовалый зверь несколько раз был замечен в парке у моря, а также на пляже, но поймать его не удалось. Причина - скорость, с которой передвигается кенгуру.

Заметивших его жителей просят сообщить об этом, но никак не пытаться поймать или задержать его своими силами: хотя Сидней и спокойный кенгуру, ветеринары подчеркивают, что любое животное, чувствуя опасность, становится агрессивным.

Ранее хозяева предупреждали, что Сидней боязливый, не агрессивный, не привыкший к людям и другим животным.

Сообщать о Сиднее можно в мини-зоопарк Atomi по номеру телефона 25560040 или обращаться напрямую в Лиепайскую муниципальную полицию.

Напомним, в пятницу, 2 июля, из места отдыха Atomi сбежал скальный валлаби (также скалистый, или каменный, кенгуру - род сумчатых животных семейства кенгуровых) по кличке Сидней.