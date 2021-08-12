Чт, 12.08.2021
О всех странах, где происходят военные конфликты, так или иначе говорят в ЧВК Вагнера сами солдаты: "А вот бы туда полететь, а вот бы то". Потому что каждая страна, где дается контракт, - это деньги. Естественно, если нет контракта и будешь сидеть [в запасе], - нет денег бывший боец ЧВК "Вагнер"
бывший боец ЧВК "Вагнер"

По Лиепае и ее окрестностям уже больше месяца скитается сбежавший кенгуру

ФОТО: Atomi brīvdienu māja/Facebook

Уже больше месяца в окрестностях Лиепаи разыскивается скальный валлаби (также скалистый, или каменный, кенгуру) по кличке Сидней. Его до сих пор не нашли, сообщает служба новостей LTV. 

Полуторагодовалый зверь несколько раз был замечен в парке у моря, а также на пляже, но поймать его не удалось. Причина - скорость, с которой передвигается кенгуру.

Заметивших его жителей просят сообщить об этом, но никак не пытаться поймать или задержать его своими силами: хотя Сидней и спокойный кенгуру, ветеринары подчеркивают, что любое животное, чувствуя опасность, становится агрессивным.

Ранее хозяева предупреждали, что Сидней боязливый, не агрессивный, не привыкший к людям и другим животным.

Сообщать о Сиднее можно в мини-зоопарк Atomi по номеру телефона 25560040 или обращаться напрямую в Лиепайскую муниципальную полицию.

Напомним, в пятницу, 2 июля, из места отдыха Atomi сбежал скальный валлаби (также скалистый, или каменный, кенгуру - род сумчатых животных семейства кенгуровых) по кличке Сидней.

2 июля животное видели на АЗС Latvijas nafta на трассе Лиепая - Ница.


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