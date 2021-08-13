Павлютс просит организации медиков обсудить ситуацию с фиктивной вакцинацией

Начальник Госполиции Арманд Рукс сегодня сообщил, что задержано несколько людей за организацию фиктивной вакцинации, в том числе две медсестры.

Глава Минздрава в связи с этим заявил, что непростительно, когда медик допускает преступные действия в отношении здоровья пациента и населения в целом. Он выразил благодарность правоохранительным органам за работу, отметив, что сектор здравоохранения продолжит начатое сотрудничество.

Руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича заявила агентству LETA, что подобные действия в недобросовестных и корыстных целях недопустимы и угрожают безопасности общества.