Решения Кабмина: очному обучению - быть, а учеников без тестов будут обучать родители дома

В министерстве отметили, что в дальнейшем не допускается физический контакт не только между с одним спортсменом команды, но и между всеми спортсменами одной команды (в том числе в индивидуальных видах спорта) и спортсменами других команд, кроме как во время спортивных соревнований.

Регламент поддерживает требование о том, чтобы лица, не принимающие непосредственного участия в его организации и поведении, в том числе законные представители учащихся, не участвовали в спортивных тренировках. Условие распространяется на тренировки.

Также, регулирование количества спортсменов в одной тренировочной группе, которая составляет 20 учеников на тренировочную группу, не распространяется на курс спортивных занятий, предусмотренных учебной программой начального и общего среднего образования - эти уроки могут проводиться как на открытом воздухе, так и в помещении для всех учащихся.

Расширяет возможности для скопления людей на мероприятиях из одного домохозяйства

Правительство решило внести поправки в постановление Кабинета министров (КМ) о мерах эпидемиологической безопасности, чтобы ограничить распространение инфекции Covid-19. Эти поправки позволят на мероприятиях садиться рядом до десяти человек, людям из одного домохозяйства, в том числе четырех взрослых и шести детей.

Поправки, внесенные по инициативе Министерства культуры, предусматривают, что требование расстояния в два метра при расстановке сидений распространяется на двух человек, которые не являются членами одного домохозяйства или не являются членами одного домохозяйства. Предполагается, что право представителей домохозяйств будет определяться путем персонализации билетов в месте покупки или путем идентификации входа человека во время контроля билетов и рассадки. Организатор мероприятия несет ответственность за присутствие посетителей на месте проведения мероприятия.

Минкульт обратил внимание на то, что регламентом Кабинета Министров предусмотрено, что при оказании развлекательных и культурных услуг на соседних местах могут находиться не более двух человек, которые не являются членами одного домохозяйства, и не более четырех человек, которые являются членами одного домохозяйства.

KM пояснил, что количественное ограничение на фактическое количество людей, проживающих в одном домохозяйстве, не позволяет двум родителям и трем детям присутствовать на мероприятии, а также в тех случаях, когда развлекательное или культурное мероприятие посещает большая семья с бабушкой и дедушкой или другими членами семьи из одного домохозяйства. В Министерстве культуры подчеркнули, что постановления Кабинета министров предусматривают, что без соблюдения физического расстояния в два метра лица, проживающие в одном домохозяйстве, могут собираться в общественных помещениях и на открытом воздухе одновременно, без установления ограничения на количество человек.

В Минкульте также отметили, что регламентом Кабинета министров предусмотрено, что вакцинированные, переболевшие Covid-19 и прошедшие тестирование лица могут организовывать и участвовать в массовых мероприятиях в соответствии с регламентом Кабинета министров, а также предоставлять и получать личные услуги, включая услуги питания и развлечения, услуги красоты и здоровья.