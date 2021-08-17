Вт, 17.08.2021
Страх был со мной все годы их правления. Я помню, как талибы избивали женщин, как они запрещали девушкам учиться. Из-за них я не смогла получить высшее образование и исполнить свои мечты. Самое ужасное было то, что женщины были вынуждены носить бурку, я никогда не хотела одеваться так, как хотели талибы Вахида, афганка, пережившая 1996 год
Вахида, афганка, пережившая 1996 год
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Решения Кабмина: очному обучению - быть, а учеников без тестов будут обучать родители дома
Пресс-конференция

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С 1 сентября в очном обучении смогут принять участие только те ученики, которые смогут в цифровом или бумажном формате предоставить действующий сертификат о переболевании или вакцинации от Covid-19 или отрицательный результат теста на Covid-19, в свою очередь остальным придется считаться с определенными сложностями и вызовами. Это и не только сегодня, 17 августа, приняло правительство Латвии. После заседания правительство проводит пресс-конференцию.

В пресс-конференции принимают участие:

  • Премьер-министр Кришьянис Кариньш;
  • Министр образования и науки Анита Муйжниеце;
  • Министр внутренних дел Мария Голубева;
  • Министр транспорта Талис Линкайтс;
  • Директор департамента анализа и профилактики рисков инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков;
  • Директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Сфера образования

Во вторник, 17 августа, Кабинет министров утвердил предложенные Министерством образования и науки (IZM) поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19, нацеленные на создание правовой базы в сфере образования и спорта. IZM считает, что в дальнейшем учебный процесс должен осуществляться очно на всех уровнях образования, включая общее и высшее.

Какие требования?

Для того, чтобы начать 2021/2022 учебный год и в дальнейшем обеспечить образовательный процесс в эпидемиологически безопасной учебной среде, расстояние в два метра для освоения образовательной программы в одном классе, группе или курсе, включая танцы, соблюдаться не будет. Требование также распространяется на международные школы.

Также, те учебные заведения, которые предоставляют общежития и школ-интернатов, должны следовать уже установленным основным принципам, а именно: информирование, расстояние, гигиена, личный мониторинг здоровья и другие требования.

Учеба на дому

Если непривитый ученик не пройдет тестирование на Covid-19, он не сможет начать или продолжить очное обучение. Поскольку ответственность за образование ребенка несут родители, в случае отказа от тестирования учащиеся основной школы должны будут получать образование дома.

Домашнее образование возможно с 1-го по 8-й класс.

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Принимая во внимание, что получение основного образования до достижения 18-летнего возраста является обязательным, семья учащегося будет нести ответственность за получение образования в семье, которая должна будет обеспечить учебную среду, необходимую для обучения и поддержки учащегося.

Важно знать родителям

Как пояснили в IZM, домашнее обучение означает, что ребенок не меняет школу и учебную программу, но ответственность за его обучение несут родители. В этом случае они должны подать письменное заявление директору школы, который имеет право принять решение, что учащийся может осваивать учебную программу в семье и родители несут ответственность за это.

Родители в этом случае обязаны обеспечить условия для учебы и поддержку в освоении учебного материала, а школа определит порядок реализации учебной программы и оценки знаний учащегося.

А что с учениками 9-х классов?

В 9-м классе обучение в семье уже невозможно, так как в конце года школьники сдают экзамены, и в учебном процессе требуется усиленное участие педагогов.

Результаты теста

Результаты тестирования на Covid-19 будут высылаться на электронную почту законного представителя несовершеннолетнего учащегося или совершеннолетнего учащегося. Предъявить результат теста в учебном заведении учащиеся могут в смартфоне или в распечатанном виде.

В случаях, когда учащийся не получает основное или среднее образования, а посещает только, например, кружки по интересам, он проходит тестирование самостоятельно.

Будут ли ограничения по количеству учеников?

В IZM пояснили, что в процессе очного обучения в школах и дошкольных учреждениях не будет ограничений по количеству учеников и площади помещений на одного ученика, чтобы обеспечить полноценное обучение. По возможности учебный процесс должен проходить в одном классе или группе.

Руководитель учебного заведения может ограничить процесс очного обучения только в случаях, когда для соответствующего учащегося установлены обязательные противоэпидемические меры - карантин, изоляция.

С пятилетнего возраста детям, для которых установлены карантин или изоляция, учебное заведение обеспечит дистанционное обучение, за исключением программ обучения в колледже и университете.

В индивидуальных занятиях по таким предметам, как музыка и танцы, могут участвовать один ученик и до трех педагогов.

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Учебные заведения должны будут определить процедуры и лиц, ответственных за выполнение различных процессов - тестирования, организации и контроля потока учащихся и других посетителей, проверки сертификатов, использования общих зон.

В общих школьных помещениях ученики будут обязаны носить маски

С 1 сентября для обеспечения безопасных условий в школах все учащиеся и сотрудники учебного заведения должны использовать маски в общих помещениях, постановил сегодня Кабинет министров.

Целью разработанных Министерством образования и науки IZM дополнений к положению о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19 является определение нормативно-правовой базы обеспечения очного учебно-спортивного процесса с 2021/2022 учебного года.

Как указало IZM, маски могут не использовать дети в возрасте до семи лет и лица с явными нарушениями двигательных функций или психическими расстройствами, а также спортсмены во время спортивных тренировок.

Сотрудники образовательного учреждения, имеющие сертификат о вакцинации или перенесшие заболевание Covid-19, также могут не использовать маску. Это же относится к учащимся, имеющим сертификаты.

Не использовать маски в учебных помещениях разрешено также учащимся 1-3 -х классов.

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Это исключение не распространяется на использование масок в местах общего пользования, например, в коридорах учебного заведения, а также в случаях, когда руководитель учебного заведения принял обоснованное решение об использовании масок.

Из-за специфики игры на музыкальных инструментах, вокального искусства и танцев во время этих занятий также не нужно пользоваться масками.

С учетом возможных рисков распространения инфекции Кабинет министров поручил Центру контроля и профилактики заболеваний (SPKC) проводить мониторинг заболеваемости коронавирусом детей школьного возраста и регулярно сравнивать интенсивность заболеваемости в 1-3-х классах и других группах классов. Если будет установлено, что заболеваемость среди учащихся 1-3-х классов значительно выше или растет более интенсивно в течение не менее двух недель, Минобразования поднимет вопрос об обязательном использовании масок для учащихся 1-3-х классов в учебных помещениях.

Как сообщалось ранее, очно учиться в школе в новом учебном году смогут только те учащиеся, у которых есть сертификат о вакцинации, перенесенном заболевании коронавирусом или отрицательный результат теста на Covid-19.

Очная учеба в полном объеме будет обеспечена также в профессиональном, высшем и неформальном образовании

Чтобы обеспечить получение как теоретических, так и практических знаний очно после длительных антиковидных ограничений, с 1 сентября в очной форме будет в полном объеме проходить учебный процесс также в неформальном и профессиональном образовании с соблюдением всех эпидемиологических требований, постановило во вторник правительство.

В то же время на этих уровнях образования не исключена возможность выбрать удаленное изучение теоретической части, как это было в прошлом. И на этих уровнях образования учащиеся и педагоги должны иметь сертификат о вакцинации, факте перенесенного заболевания Covid-19 или отрицательный результат теста.

Очное обучение должно быть более доступным для людей с низким уровнем владения компьютером, недостаточным доступом к интернету или компьютеру.

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Расходы на тестирование учащихся профшкол, которые начали учебу там после получения основного образования, (учащиеся в возрасте 15-19 лет), покрываются из государственного бюджета с учетом того, что вакцины стали только недавно доступны для подростков от 12 лет. В свою очередь те, кто получает дальнейшее профессиональное образование, проходит переквалификацию и участвует в неформальном образовании, будут тестироваться за свой счет.

Преподаватели и студенты вузов являются взрослыми, и там очная учеба проходит только при наличии сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании. В этом случае носить маску и соблюдать дистанцию не нужно.

Чтобы дать людям возможность сделать прививки, установлен переходный период - лица с отрицательным результатом теста на Covid-19, сделанного в течение последних 48 часов, также могут участвовать в очном обучении не позднее чем до 10 октября. В этом случае студенты сами покрывают расходы на тестирование.

Вузы и колледжи, оценив эпидемиологическую ситуацию и специфику учебной программы, имеют право принимать обоснованное решение о полностью или частично удаленном обучении.

Работа с молодежью может быть организована в безопасном режиме, то есть только для лиц с ковид-сертификатами. В этом режиме нет ограничений по продолжительности активности, количеству участников или размеру помещения, а также нет необходимости носить маски и соблюдать дистанцию два метра.

Когда тестирование?

Первое тестирование не привитых от Covid-19 школьников запланировано на 23-30 августа в школах.

В случае положительного результата теста на Covid-19 лаборатория проинформирует соответствующее учебное заведение.

Школьники, имеющие сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, могут не проходить тестирование. Тестирование учащихся основных и средних школ будет осуществляться за счет государственного бюджета.

Публичные и спортивные мероприятия

Планируют расширить возможности тренировок в помещении

С соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности расширяются возможности для занятий спортом в закрытых помещениях, постановил Кабинет Министров во вторник, 17 августа.

В соответствии с поправками Министерства образования и науки (IZM) к порядку принятия мер эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19, появится больше возможностей для организации спортивных соревнований в закрытых помещениях в организованной и контролируемой форме. При соблюдении всех эпидемиологических мер безопасности соревнования по различным видам спорта могут также проводиться в закрытых помещениях.

Требования эпидемиологической безопасности также позволит участвовать в таких соревнованиях лишь тем, у кого имеется сертификат о вакцинации, или переболевании, или отрицательный результат Covid-19 тест, а также для учеников, которые проходят обучение по программам профессионального образования, у которых тест на Covid-19 оказался отрицательным.

В случае, если в спортивном соревновании участвуют только вакцинированные или те, у кого есть сертификат о переболевании, тогда такие спортивные соревнования могут быть учреждены без дополнительных ограничений.

Минимальный возраст спортсменов для участия в международных спортивных соревнованиях был снижен с десяти до семи лет, что обеспечивает равный доступ по сравнению с общими правилами проведения спортивных соревнований в закрытых помещениях.

Министерство образования и науки отметило, что в области спорта соблюдены правила проведения спортивных тренировок в закрытых помещениях и на открытом воздухе, а также спортивных соревнований на открытом воздухе и условия для участия зрителей. Однако в некоторых местах были ужесточены требования эпидемиологической безопасности.

В министерстве отметили, что в дальнейшем не допускается физический контакт не только между с одним спортсменом команды, но и между всеми спортсменами одной команды (в том числе в индивидуальных видах спорта) и спортсменами других команд, кроме как во время спортивных соревнований.

Регламент поддерживает требование о том, чтобы лица, не принимающие непосредственного участия в его организации и поведении, в том числе законные представители учащихся, не участвовали в спортивных тренировках. Условие распространяется на тренировки.

Также, регулирование количества спортсменов в одной тренировочной группе, которая составляет 20 учеников на тренировочную группу, не распространяется на курс спортивных занятий, предусмотренных учебной программой начального и общего среднего образования - эти уроки могут проводиться как на открытом воздухе, так и в помещении для всех учащихся.

Расширяет возможности для скопления людей на мероприятиях из одного домохозяйства 

Правительство решило внести поправки в постановление Кабинета министров (КМ) о мерах эпидемиологической безопасности, чтобы ограничить распространение инфекции Covid-19. Эти поправки позволят на мероприятиях садиться рядом до десяти человек, людям из одного домохозяйства, в том числе четырех взрослых и шести детей.

Поправки, внесенные по инициативе Министерства культуры, предусматривают, что требование расстояния в два метра при расстановке сидений распространяется на двух человек, которые не являются членами одного домохозяйства или не являются членами одного домохозяйства. Предполагается, что право представителей домохозяйств будет определяться путем персонализации билетов в месте покупки или путем идентификации входа человека во время контроля билетов и рассадки. Организатор мероприятия несет ответственность за присутствие посетителей на месте проведения мероприятия.

Минкульт обратил внимание на то, что регламентом Кабинета Министров предусмотрено, что при оказании развлекательных и культурных услуг на соседних местах могут находиться не более двух человек, которые не являются членами одного домохозяйства, и не более четырех человек, которые являются членами одного домохозяйства.

KM пояснил, что количественное ограничение на фактическое количество людей, проживающих в одном домохозяйстве, не позволяет двум родителям и трем детям присутствовать на мероприятии, а также в тех случаях, когда развлекательное или культурное мероприятие посещает большая семья с бабушкой и дедушкой или другими членами семьи из одного домохозяйства. В Министерстве культуры подчеркнули, что постановления Кабинета министров предусматривают, что без соблюдения физического расстояния в два метра лица, проживающие в одном домохозяйстве, могут собираться в общественных помещениях и на открытом воздухе одновременно, без установления ограничения на количество человек.

В Минкульте также отметили, что регламентом Кабинета министров предусмотрено, что вакцинированные, переболевшие Covid-19 и прошедшие тестирование лица могут организовывать и участвовать в массовых мероприятиях в соответствии с регламентом Кабинета министров, а также предоставлять и получать личные услуги, включая услуги питания и развлечения, услуги красоты и здоровья.

Эти люди могут также получать культурные услуги, принимать участие в мероприятиях по повышению квалификации, а также предоставлять фотоуслуги и принимать участие в регистрации браков без использования маски для лица, без соблюдения двухметрового расстояния и без соблюдения ограничений рабочего времени.


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