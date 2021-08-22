Сравнительно дешевая машина с премиальным автооборудованием - это возможно?

"С другой стороны, всегда найдутся люди, которые хотят идентифицировать себя с автомобилем или известной маркой и хотят, чтобы она служила своего рода визитной карточкой и средством самовыражения. Как показывает индустрия, удовлетворение желаний богатых и очень богатых людей по-прежнему является прибыльным делом", - говорит опытный журналист.

Эволюция и эффект падения цен

Разрыв между элитными и другими автомобилями за последнее десятилетие значительно сократился. Неудивительно, что, скажем, Peugeot среднего класса оснащен системой помощи при парковке, сичтемой определения дорожных знаков и усталости воителя, адаптивным круиз-контролем, светодиодными индикаторами ближнего и дальнего света, электрически регулируемыми сиденьями с функцией массажа, решениями для повышения тяги, такими как Grip Control и Android Car, подключение Apple CarPlay или даже система ночного видения.

Все это оборудование может быть установлено в автомобиле стоимостью до 40 тысяч евро, тогда как аналогичный Audi или BMW будет стоить в полтора-два раза дороже.

Интересный парадокс - гарантия: производители самых доступных автомобилей предлагают правила, редкие на рынке престижных автомобилей. Например, Kia имеет 7-летнюю гарантию или 150 000 км на свои автомобили, в то время как Citroën и Peugeot имеют пятилетнюю гарантию без ограничения пробега.

Последняя также предлагает возможность выбора любой модели с любым желаемым приводом: с бензиновым или дизельным двигателем, или с электродвигателем, а некоторые с перезаряжаемым гибридом. BMW сейчас разрабатывает аналогичную стратегию.

"Что касается парадоксов, каждый может самостоятельно изучить политику оборудования и ценообразования. Часто бывает, что дополнительное оборудование для "простых" автомобилей дешевле, а базовое оборудование шире. Например, система ночного видения Peugeot 508 стоит около 1600 евро, примерно столько же, сколько люк в крыше Bentley Bentayga", - поясняет создатель TV Auto Ziņas.

Производители поднимают планку, а побеждают - покупатели

Какими бы ни были средние темпы развития отрасли, престижные бренды не остаются в стороне: они ищут инновационные технические решения и новые измерения комфорта. А. Зелменис согласен с тем, что разногласия все еще существуют.

"Думаю, разногласия сохранятся. Отчасти это связано с тем, как организованы автоконцерны - во многих случаях это вертикальная иерархия, в которой и потребительские товары, и суперэксклюзивные бренды находятся под одной крышей. И акционеры, и менеджеры заинтересованы в сохранении разногласий, высоком спросе и высокой прибыльности", - говорит Зелменис.

Однако производители могут предпринять шаги, чтобы установить новые высокие стандарты для автомобилей, которые также будут доступны широкому кругу покупателей. Хорошо известным примером является Opel, который оснащает свои автомобили сиденьями, сертифицированными независимыми немецкими специалистами по здоровью спины, в то время как Peugeot для отделки своих автомобилей использует кожу Nappa, мягкий, удобный, но прочный материал.

Кроме того, последняя марка заслужила отдельного внимания благодаря своему подходу к эргономике: инновационный i-Cockpit получил много похвалы в опросах потребителей за интуитивное использование и комфорт.