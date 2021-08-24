Сколько стоил скандальный мурал Бректе на стене школы?

Напомним, на улице Акас в Риге по инициативе фонда Mākslai vajag telpu появилась фреска "Посвящение Джемме Скулме" (Veltījums Džemmai Skulmei). Автором стал современный латвийский художник Кристиан Бректе.

Работа вызвала сотни комментариев. Появились самые разные мнения. Начиная с того, что если родители детей не могут объяснить, что это искусство и это видение художника, то смогут ли они вообще что-либо объяснить, заканчивая предложением найти подъемник, купить краски и закрасить картину.

Те участники дискуссии, которые выступают против этой работы, в основном сомневаются в ее художественной ценности, обеспокоены тем, что в произведении искусства присутствует сексуальный контекст и демонстрируются люди со множеством глаз и грудей. Кроме того, они считают художника Кристиана Бректе приверженцем идей сатанизма и не уверены, что его работы могут украшать школу.

Начат сбор подписей на портале общественных инициатив Manabalss.lv. Выступающие против мурала обеспокоены тем, что произведение искусства имеет сексуальный контекст, изображает деформированных людей со множеством глаз и множеством грудей.

В ходе обсуждения также поднимался вопрос о том, было ли согласовано расположение этого мурала на школьном здании с руководством учебного заведения и спрашивали ли родителей детей, что они хотели бы видеть на здании школы.

Руководитель организации Mākslai vajag telpu Катрина Яунупе сказала изданию Privātā Dzīve: "Если нам предложат стену в хорошем состоянии в другом месте, мы не будем возражать. Вопрос в том, кто покроет финансовую сторону. Расходы зависят и от того, надо ли будет наносить штукатурку. Это должно быть решение Рижской думы, с которой мы согласовали проект".

Яунупе указала, что этот проект стоил более 10 тысяч евро,

из которых пять тысяч были получены в рамках конкурса по финансированию культурных проектов Рижской думы, а остальная часть была покрыта за счет пожертвований спонсоров. Затраты включают не только гонорар автору, но и оплату работы исполнителей, расходы на материалы, подъемник и прочее.



Эскиз фрески создал латвийский художник Кристиан Бректе, а на стену его перенесли художники Микелис Мурниекс и Kiwie.

Бректе вдохновился образами девочек Джеммы Скулме (1925-2019), которые напоминают детские рисунки и которые художница часто использовала в своем творчестве в последние десятилетия, и создал "Посвящение Джемме Скулме". В нем он отразил образы из серии "Возвращение" и "Модель" Скулме, продолжая традиции наивной эстетики и добавив к этому свой авторский взгляд.

На мурале размещена цитата Скулме: "Мы все - дождевые черви, мы должны разрыхлять землю". Это должно интерпретироваться как призыв художницы к молодому поколению создавать плодородную почву (страну и общество).