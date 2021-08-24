Какова вероятность, что пандемия повторится?

Вот, например, в новом статистическом исследовании ученые обнаружили, что крупные пандемии более вероятны, чем мы могли бы представить. А именно, согласно информации научного издания Science Alert, существует 2-процентная вероятность того, что пандемия уровня Covid-19 будет поражать мир каждый год.

Это означает, что вероятность столкнуться со столь же серьезной пандемией, как нынешняя, составляет 38%. Кроме того, эта вероятность со временем увеличивается.

"Самый важный вывод заключается в том, что крупные пандемии, такие как Covid-19 или испанский грипп, очень вероятны", - указал ученый Уильям Пэн.

Исследовательская группа изучила исторические данные об эпидемиях с 1600 года до наших дней. Ученые выявили 476 задокументированных эпидемий, о половине из которых известно количество пострадавших. В 145 эпидемиях погибло менее 10 000 человек, по 114 эпидемиям подробностей не было.

Следует отметить, что инфекционные заболевания, которые все еще активны, при анализе не учитывались. В нем не участвовали ни Covid-19, ни малярия, ни ВИЧ.

В конце концов исследователи также обнаружили, что вероятность вспышки испанского гриппа составляла от 0,3 до 1,9 процента ежегодно в течение последних 400 лет. Эта опасная болезнь бушевала по миру с 1918 по 1920 год.

Кроме того, вероятность крупных эпидемий, или пандемий, не постоянна. Она растет.

За последние 50 лет мы наблюдаем, как среди людей распространяется все больше и больше патогенов. SARS-CoV-2 - наиболее очевидный, но не единственный пример. За последние несколько десятилетий мы наблюдали свиной грипп, птичий грипп, Эболу и многие другие примеры.

"Вместе с недавними оценками вспышек экологических заболеваний в приютах для животных этот результат предполагает, что вероятность события, подобного пандемии Covid-19, в будущем может удвоиться",

- пишут исследователи.

Теперь, сосредотачиваясь на текущей пандемии, мы не должны забывать, что даже в ближайшем будущем у нас может случиться еще одна, которая изменит нашу жизнь. Однако, если мы поступим правильно сейчас, пандемия Covid-19 вполне может подготовить нас к этому.

"Это подчеркивает важность своевременного реагирования на вспышки болезней, а также разработки стратегий борьбы с пандемией как на местном, так и на глобальном уровне",

- добавил Пэн.