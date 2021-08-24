Вт, 24.08.2021
Процесс эвакуации был очень хаотичным. Изменения, произошедшие за неделю, создали ощущение, словно прошел уже месяц. Иева, эвакуированная из Афганистана латышка
Иева, эвакуированная из Афганистана латышка

Какова вероятность, что пандемия повторится?

ФОТО: Manuel/Unsplash

Обобщенные данные заставляют многих нервничать. Они могут быть сложными, кто-то может интерпретировать их себе на пользу, а иногда статистика может выявить то, что мы совсем не хотим знать.

Вот, например, в новом статистическом исследовании ученые обнаружили, что крупные пандемии более вероятны, чем мы могли бы представить. А именно, согласно информации научного издания Science Alert, существует 2-процентная вероятность того, что пандемия уровня Covid-19 будет поражать мир каждый год.

Это означает, что вероятность столкнуться со столь же серьезной пандемией, как нынешняя, составляет 38%. Кроме того, эта вероятность со временем увеличивается.

"Самый важный вывод заключается в том, что крупные пандемии, такие как Covid-19 или испанский грипп, очень вероятны", - указал ученый Уильям Пэн.

Исследовательская группа изучила исторические данные об эпидемиях с 1600 года до наших дней. Ученые выявили 476 задокументированных эпидемий, о половине из которых известно количество пострадавших. В 145 эпидемиях погибло менее 10 000 человек, по 114 эпидемиям подробностей не было.

Следует отметить, что инфекционные заболевания, которые все еще активны, при анализе не учитывались. В нем не участвовали ни Covid-19, ни малярия, ни ВИЧ.

В конце концов исследователи также обнаружили, что вероятность вспышки испанского гриппа составляла от 0,3 до 1,9 процента ежегодно в течение последних 400 лет. Эта опасная болезнь бушевала по миру с 1918 по 1920 год.

Кроме того, вероятность крупных эпидемий, или пандемий, не постоянна. Она растет.

За последние 50 лет мы наблюдаем, как среди людей распространяется все больше и больше патогенов. SARS-CoV-2 - наиболее очевидный, но не единственный пример. За последние несколько десятилетий мы наблюдали свиной грипп, птичий грипп, Эболу и многие другие примеры.

"Вместе с недавними оценками вспышек экологических заболеваний в приютах для животных этот результат предполагает, что вероятность события, подобного пандемии Covid-19, в будущем может удвоиться",

 - пишут исследователи.

Теперь, сосредотачиваясь на текущей пандемии, мы не должны забывать, что даже в ближайшем будущем у нас может случиться еще одна, которая изменит нашу жизнь. Однако, если мы поступим правильно сейчас, пандемия Covid-19 вполне может подготовить нас к этому.

"Это подчеркивает важность своевременного реагирования на вспышки болезней, а также разработки стратегий борьбы с пандемией как на местном, так и на глобальном уровне",

 - добавил Пэн.

Исследование опубликовано в научном журнале PNAS.


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