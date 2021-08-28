Сб, 28.08.2021
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США нанесли авиаудар по боевику "Исламского государства" в Афганистане

ФОТО: Reuters/ScanPix

​В ответ на теракт в Кабуле военные США нанесли удар в Афганистане по одному из членов террористической организации "Исламское государство", пишет "Дождь" со ссылкой на Associated Press и Центральное командование Вооруженных сил США.

Атака была совершена в афганской провинции Нангархар. В результате погиб боевик ИГ, предположительно, причастный к организации теракта в Кабуле.

Согласно заявлению представителя Центрального командования ВС США Уильяма Урбана, пострадавших среди мирного населения нет.

Удар был нанесен с помощью дрона.

Как сообщалось ранее, 26 августа в районе аэропорта Кабула произошло два взрыва. В результате погибли более 170 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Ответственность за взрывы в Кабуле взяла на себя "ИГ-Хорасан". После теракта президент США Джо Байден выступил с обращением и поручил Пентагону подготовить удары по объектам и главарям террористов.


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