США нанесли авиаудар по боевику "Исламского государства" в Афганистане

Атака была совершена в афганской провинции Нангархар. В результате погиб боевик ИГ, предположительно, причастный к организации теракта в Кабуле.
Согласно заявлению представителя Центрального командования ВС США Уильяма Урбана, пострадавших среди мирного населения нет.
Удар был нанесен с помощью дрона.
Как сообщалось ранее, 26 августа в районе аэропорта Кабула произошло два взрыва. В результате погибли более 170 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Ответственность за взрывы в Кабуле взяла на себя "ИГ-Хорасан". После теракта президент США Джо Байден выступил с обращением и поручил Пентагону подготовить удары по объектам и главарям террористов.