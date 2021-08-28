США нанесли авиаудар по боевику "Исламского государства" в Афганистане

Как сообщалось ранее, 26 августа в районе аэропорта Кабула произошло два взрыва. В результате погибли более 170 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Ответственность за взрывы в Кабуле взяла на себя "ИГ-Хорасан". После теракта президент США Джо Байден выступил с обращением и поручил Пентагону подготовить удары по объектам и главарям террористов.