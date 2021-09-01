Не только для детей: 5 неочевидных фильмов к 1 сентября

1. Отрочество", школьная драма

2014, реж. Ричард Линклейтер

Мегапроект американского классика Ричарда Линклейтера, снимавшийся на протяжении 12 лет со взрослеющими в прямом смысле на глазах зрителей актерами. История "Отрочества" начинается с первых дней маленького Мейсона в школе и заканчивается его переходом в колледж.

Линклейтер был и остается одним из лучших мастеров кино по изображению тонких человеческих взаимоотношений, что он особенно ярко показал в кинотрилогии "Перед рассветом" - "Перед закатом" - "Перед полуночью", сделанной схожим образом. В "Отрочестве" же в центре внимания оказывается не любовная/супружеская пара, а растущий мальчик и его чуткий взгляд на меняющийся мир вокруг, включая друзей, семью, окружение и, конечно же, школу.

Мастерство Линклейтера было щедро награждено на премиях и кинофестивалях мира, включая награду за лучшую драму на "Золотом глобусе".

Видео: Трейлер фильма "Отрочество"

2. "SuperПерцы", школьная комедия

2007, реж. Грег Моттола

Духовный наследник "Американского пирога", герои которого, будучи несовершеннолетними, пытаются приобрести алкоголь для вечеринки (и это вам не Латвия!) и закадрить привлекательных однокашниц.

Впрочем, персонажи "Перцев" на поверку оказываются куда многограннее, чем озабоченные оболтусы из "пирожной" франшизы, да и сам фильм Грега Моттолы рассказывает куда больше о том, что действительно происходит с мальчиками в средней школе. Возможно, именно скрывающаяся за гэгами лирика и помешала фильму сыскать настолько же широкую популярность.

Видео: Трейлер фильма "SuperПерцы"

3. "Слон", школьный триллер

2003, реж. Гас Ван Сент

"Золотая пальмовая ветвь" и приз за лучшую режиссуру в Каннах.

Фильм Гаса Ван Сента отстраненно выхватывает из шумных коридоров простой американской школы мимолетные истории из жизни таких же простых американских подростков - не разгильдяев, вундеркиндов или злодеев, а обыкновенных детей. В финале эта гармоничная идиллия переживает столкновение с чудовищной трагедией - ни жизнь школьников, ни целый мир вне стен учебного учреждения не будут прежними уже никогда.

"Слон" - первый заметный художественный фильм по мотивам трагедии в школе Колумбайн. Шокирующе. Незабываемо. Абсолютно невообразимо.

4. "Королевская битва", школьная страшилка

2000, реж. Киндзи Фукасаку

Гротескная метафора школьного образования - 42 японских старшеклассников по указу правительства высаживают на необитаемом острове со взрывоопасными ошейниками, оружием наперевес и единственной задачей - за три дня остаться единственным выжившим, иначе конец настанет всем.

Фантастический боевик Киндзи Фукасаку с Такеши Китано в роли устрашающего школьного педагога стал настоящим событием и одним из самых противоречивых фильмов 2000 года. Квентин Тарантино же и вовсе назвал его лучшей картиной двадцатилетия. Ни эпизода для детей, разумеется, но кто сказал, что фильм про школу не может быть со строгой маркировкой "18+"?

Видео: Трейлер фильма "Королевская битва"

5. "Академия смерти", школьная историческая драма

2004, реж. Деннис Ганзель

Германия, 1942 год. Шестнадцатилетний Фридрих становится учеником элитной Национально-политической академии. Военная подготовка, штудирование "Кольца Нибелунгов", бокс и охота на бежавших советских военнопленных. Вскоре, однако, выясняется, что среди учеников оказывается и своя паршивая овца, сомневающаяся в правильности такого образования.

Особая школа в нацистской Германии и само образовательное учреждение как образ тоталитарного государства - фильм Ганзеля поднимает темы ответственности и независимого мышления и, как достойное произведение, способен научить зрителя не хуже школы традиционной.

Картина завоевала несколько европейских кинонаград и подарила известность молодому актеру Максу Римельту (его можно будет наблюдать и в новой "Матрице").