Аэропорт Кабула перешел под контроль талибов

Напомним, последний военный самолет США - большой транспортный самолет С-17 - вылетел из аэропорта Кабула за минуту до полуночи по местному времени. На этом самолете Афганистан покинул и посол США Росс Уилсон.

В ходе реализуемой США эвакуации Афганистан покинули примерно 123 000 человек - американцы, афганцы и граждане других стран. Операции по эвакуации осуществили и другие страны.

Сразу же после того, как аэропорт покинули американские военные, его под свой контроль взяли талибы. Позднее по нему прогулялись и лидеры талибов.

Талибы захватили Кабул 15 августа. С того времени в аэропорту наблюдались хаотичные сцены. Тысячи афганцев окружили аэропорт, несколько человек разбились, пытаясь удержаться за бока транспортного самолета C-17. На прошлой недели террористическая группировка "Исламское государство" устроило теракт у ворот аэропорта, в результате чего погибли минимум 169 человек, в том числе 13 американских солдат.

Под занавес вывода военного контингента США и других стран из Афганистана талибы развернули операцию по нападению и быстро захватили почти всю территорию страны, а 15 августа пала и столица Кабул. Под контроль талибов не попала лишь провинция Панджшер, в которой противники талибов создали центр противодействия режиму радикальных исламистов.