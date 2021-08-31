Аэропорт Кабула перешел под контроль талибов
После ухода последних американских солдат из Афганистана талибы взяли под свой контроль аэропорт Кабула.
После ухода последних американских солдат из Афганистана талибы взяли под свой контроль аэропорт Кабула.
Напомним, последний военный самолет США - большой транспортный самолет С-17 - вылетел из аэропорта Кабула за минуту до полуночи по местному времени. На этом самолете Афганистан покинул и посол США Росс Уилсон.
В ходе реализуемой США эвакуации Афганистан покинули примерно 123 000 человек - американцы, афганцы и граждане других стран. Операции по эвакуации осуществили и другие страны.
Таким образом, завершилось почти 20-летнее военное присутствие США в Афганистане.
Сразу же после того, как аэропорт покинули американские военные, его под свой контроль взяли талибы. Позднее по нему прогулялись и лидеры талибов.
Представитель талибов Забихулла Муджахид, стоя на взлетной полосе, поздравил афганцев с победой талибов.
"Поздравления афганцам (...). Эта победа принадлежит нам всем", - сообщил он.
Талибы захватили Кабул 15 августа. С того времени в аэропорту наблюдались хаотичные сцены. Тысячи афганцев окружили аэропорт, несколько человек разбились, пытаясь удержаться за бока транспортного самолета C-17. На прошлой недели террористическая группировка "Исламское государство" устроило теракт у ворот аэропорта, в результате чего погибли минимум 169 человек, в том числе 13 американских солдат.
Под занавес вывода военного контингента США и других стран из Афганистана талибы развернули операцию по нападению и быстро захватили почти всю территорию страны, а 15 августа пала и столица Кабул. Под контроль талибов не попала лишь провинция Панджшер, в которой противники талибов создали центр противодействия режиму радикальных исламистов.