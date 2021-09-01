Южноафриканские ученые внимательно следят за новым вариантом коронавируса

Исследователи наблюдают этот вариант по всей Южной Африке, а также в семи других странах. Однако неизвестно, сделает ли эта мутация вируса его еще более опасным.

Наличие большего количества мутаций не всегда означает большую опасность - некоторые мутации могут ослабить вирус. Сочетание изменений влияет на то, станет ли вирус более эффективным или более опасным для человека. Одна дополнительная мутация может обратить другие эффекты вспять.

Но команда, в которую входит Пенни Мур, вирусолог из Южноафриканского национального института инфекционных заболеваний, говорит, что они следят за этим.

"В настоящее время мы оцениваем влияние этого варианта на нейтрализацию антител после инфекции SARS-CoV-2 или вакцинацию против SARS-CoV-2 в Южной Африке", - говорится в отчете исследователей, опубликованном в Интернете.

Этот вариант был обнаружен в третьей волне заболеваемости в Южной Африке, с мая 2021 года и также был констатирован в семи странах Европы, Азии, Африки и Тихого океана.

Всемирной организации здравоохранения еще слишком рано признавать этот вариант важным или тревожным, поэтому для него еще не существует обозначения с буквой греческого алфавита.

"Мониторинг и оценка штаммов продолжаются, это необходимо для понимания эволюции вируса в борьбе с Covid-19 и для адаптации стратегий по мере необходимости",