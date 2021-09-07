Вт, 7.09.2021
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Янис, продавец мухоморов
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"Талибан" обвиняют в убийстве беременной женщины-полицейской

ФОТО: AFP/SCANPIX

В конце прошлой недели боевики радикального исламистского движения "Талибан" убили беременную полицейскую, сообщает CNN.

Об убийстве женщины рассказала ее семья. Это CNN подтвердил и местный журналист.

Полицейская Негара Масуми была убита вечером в субботу в афганской провинции Гор. Сын женщины указал, что полицейскую боевики "Талибана" убили на глаза у ее детей

Боевики пришли домой к Масуми, вывели сыновей женщины на улицу и связали. Затем они зарезали Масуми на глазах ее детей, рассказал один из сыновей женщины.

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В свою очередь журналист сообщил, что женщина работала в тюрьме провинции Гор. На момент смерти она была на восьмом месяце беременности.

Информация об этом инциденте увеличила опасения о репрессиях "Талибана" по отношению к женщинам.

В свою очередь представители "Талибана" отрицают, что боевики группировки убили женщину. Там отметили, что начато расследование произошедшего.

В прошлый раз во время своего правления в период с 1996 по 2001 год "Талибан" придерживался очень строгого шариата в интерпретации законов и использовал такие виды наказания как забивание камнями, ампутация части тела и публичные смертные казни.

Во время правления "Талибана" в 90-е годы женщины были привязаны к дому, они не могли работать и получать образование. "Талибан" в последние года пытается показать себя более умеренным, однако многие афганцы в это не верят.


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