"Талибан" обвиняют в убийстве беременной женщины-полицейской
В конце прошлой недели боевики радикального исламистского движения "Талибан" убили беременную полицейскую, сообщает CNN.
В конце прошлой недели боевики радикального исламистского движения "Талибан" убили беременную полицейскую, сообщает CNN.
Об убийстве женщины рассказала ее семья. Это CNN подтвердил и местный журналист.
Полицейская Негара Масуми была убита вечером в субботу в афганской провинции Гор. Сын женщины указал, что полицейскую боевики "Талибана" убили на глаза у ее детей
Боевики пришли домой к Масуми, вывели сыновей женщины на улицу и связали. Затем они зарезали Масуми на глазах ее детей, рассказал один из сыновей женщины.
В свою очередь журналист сообщил, что женщина работала в тюрьме провинции Гор. На момент смерти она была на восьмом месяце беременности.
Информация об этом инциденте увеличила опасения о репрессиях "Талибана" по отношению к женщинам.
В свою очередь представители "Талибана" отрицают, что боевики группировки убили женщину. Там отметили, что начато расследование произошедшего.
В прошлый раз во время своего правления в период с 1996 по 2001 год "Талибан" придерживался очень строгого шариата в интерпретации законов и использовал такие виды наказания как забивание камнями, ампутация части тела и публичные смертные казни.
Во время правления "Талибана" в 90-е годы женщины были привязаны к дому, они не могли работать и получать образование. "Талибан" в последние года пытается показать себя более умеренным, однако многие афганцы в это не верят.