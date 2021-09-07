"Талибан" обвиняют в убийстве беременной женщины-полицейской

Об убийстве женщины рассказала ее семья. Это CNN подтвердил и местный журналист.

Полицейская Негара Масуми была убита вечером в субботу в афганской провинции Гор. Сын женщины указал, что полицейскую боевики "Талибана" убили на глаза у ее детей

Боевики пришли домой к Масуми, вывели сыновей женщины на улицу и связали. Затем они зарезали Масуми на глазах ее детей, рассказал один из сыновей женщины.

В свою очередь журналист сообщил, что женщина работала в тюрьме провинции Гор. На момент смерти она была на восьмом месяце беременности.

Информация об этом инциденте увеличила опасения о репрессиях "Талибана" по отношению к женщинам.

В свою очередь представители "Талибана" отрицают, что боевики группировки убили женщину. Там отметили, что начато расследование произошедшего.

В прошлый раз во время своего правления в период с 1996 по 2001 год "Талибан" придерживался очень строгого шариата в интерпретации законов и использовал такие виды наказания как забивание камнями, ампутация части тела и публичные смертные казни.