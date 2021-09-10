Филипп Киркоров готовится к юбилею: "60 - это все, пенсия, а в 55 еще можно пошалить!"

Филипп Киркоров признался журналистам, что воспитывать Аллу-Викторию и Мартина ему помогает его отец - Бедрос Киркоров.

"Вот сейчас меня не было в Москве, папа отвел детей в школу... Я в это время работал на фэшн-индустрию своего нового шоу, выбирал себе образы для грядущего 55-летнего юбилея".

"Как мне нравится эта цифра - 55. 60 - это уже все, пенсия. А 55 - это еще рок-н-ролл. Можно пошалить", - отметил артист.

По словам Киркорова, новые образы в его юбилейном шоу будут от бренда Dolce & Gabbana. На шоу в Венеции артист попал в сильнейший ураган:

"В один из дней в Венеции был сильный град, ураган. Стихийное бедствие. Но у меня была хорошая компания, сразу меня прикрыли, закрыли от стихии... А вообще на этом показе за каждым селебрити был приставлен менеджер. Дождь так неожиданно грянул, что все от него побежали по подиуму. Все смешались, и Дженнифер Лопес, принцы и принцессы. Дождь, а потом и град не пожалел никого. Потом смотрю - рядом человек с зонтом появился, укрыл от этой напасти. Так что ничто не испортило моего настроения, все успел, наряды выбрал и даже детишкам привез подарочки от Дольче".

Ходят слухи, что новое шоу Киркорова снова будет самым дорогостоящим в истории российского шоу-бизнеса, ведь наряды от Dolce & Gabbana по карману далеко не всем.