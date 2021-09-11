Сб, 11.09.2021
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Сергей Шнуров впервые рассказал о маленьком ребенке от Ольги Абрамовой

Сергей Шнуров ФОТО: скриншот видео с YouTube

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров впервые рассказал о маленьком ребенке от возлюбленной Ольги Абрамовой. Об этом пишет "Комсомольская правда".

"Мой план сегодня вернуться домой, искупать сына и покормить щегла. И это самое главное и масштабное, что в принципе может быть", - сказал музыкант журналистам.

Сергей Шнуров рассказал, что в доме у него еще живут три кошки и собака, а потому у него нет времени на хобби. Артист не отрицает, что стал семейным человеком, а это связано со старением. Раньше же он считал счастьем "любую симпатичную девушку в гримерке".

У музыканта есть еще двое детей: дочь Серафима 1993 года рождения от первой жены Марии Исмагиловой и сын Аполлон 2000 года рождения от второй жены, бывшего директора группы "Пеп-Си" Светланы Костицыной.


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