Она ушла, не попрощавшись: Давид о конфликте с TikTok-звездой Лидией Нижниковой

В одной из первых передач экспертов своим имиджем удивила TikTok-звезда Лидия Нижникова (экс-Latvian Sisters).

"Зритель не слепой, он видит, что комплект выглядит ужасно. В таких случаях я не могу оставаться в стороне и говорить, что девушка очаровательно выглядит и выбрала отличное сочетание цветов. На самом деле, с точки зрения моды, созданный имидж был бы актуален два-три года назад", - выражает свою позицию Давид.

Давид вспоминает, что неоновые цвета были в моде пять или шесть лет назад. Два года назад были актуальны маленькие узкие оправы для очков. "Если я эксперт, меня не должно обманывать. Сейчас модно носить большие очки с очень тяжелой оправой, в таком олдскульном стиле", - комментирует он.

Шоу закончилось в слегка раздраженной атмосфере. "После съемок я всегда благодарю всех за участие. Она ушла, не попрощавшись", - сказал Давид. Он считает, что обманчивая слава (популярность в социальных сетях) сильно развращает людей, заставляя забыть про элементарные правила приличия.

"До начала шоу мы думали, что я не буду грубым и, возможно, злым, но этот случай заставил меня понять, что я не должен молчать, я должен сказать то, что думаю", - отмечает он.

Давид подчеркивает: "Я должен добавить, что я действительно контролирую себя и пытаюсь выражаться корректно, хотя иногда мне нужно показать все в истинном цвете".

Полное интервью с Давидом можно прочитать здесь!

Напомним, 17 августа на канале TV3 и Go3 состоялась премьера нового шоу "Модный забег". Троим участникам следовало принарядиться для праздничного мероприятия. Общий бюджет - одна тысяча евро. Их оценивали Давид и Анита Алтмане.

Анита Алтмане - дизайнер, одна из ведущих стилистов Латвии. Она получала образование в Латвии и Англии, была редактором журнала Pastaiga. Анита будет оценивать общий образ участников и его соответствие мероприятию, не забывая при этом о трендах и адекватности.