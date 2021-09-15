Лаборатория MFD будет тестировать на Covid-19 в два раза меньше школьников

Лаборатория MFD - одна из четырех лабораторий, которые проводят массовое тестирование школьников, но было получено много жалоб. Лаборатория MFD не может справиться со своими договорными обязательствами, результаты тестов задерживаются или не приходят совсем. Это привело к тому, что NVD сократило количество тестируемых школьников с 76000 до 38000.

Представитель NVD Эвия Шталберга пояснила передаче, что тестирование для сокращенного количества школьников будет обеспечено другими лабораториями. Это произойдет в следующем круге тестирования, поскольку лаборатория MFD уже выдала школам наборы для тестов.

В то же время NVD не готовится полностью расторгнуть договор с лабораторией MFD, потому что у других лабораторий также не хватает мощностей для тестирования.

Уже сообщалось, что лаборатория MFD veselības grupa не смогла обеспечить отдельные школы тестами слюны на Covid-19, которые необходимы для тестирования учащихся до начала нового учебного года.

Для того, чтобы школьники имели возможность безопасно учиться очно, с 23 августа в учреждениях начального, среднего и профессионального образования началось самое масштабное тестирование на Covid-19, проведенное до сих пор в Латвии, сообщало Министерство здравоохранения.

Тесты сдают дети и персонал, которые не вакцинировались и не переболели Covid-19.